Debutta Sberla, il fast food che abbatte i luoghi comuni

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 15:30

Smokeburger: hamburger di Fassona Presidio Slow Food e Cheddar Dop

Un punto di riferimento

Hot dog di Fassona con ketchup e maionese

è la nuova creatura di, già soci, brand che ha rivoluzionato il concept di pizzeria moderna ed è diventato un punto di riferimento per la ristorazione milanese. Una formula che vuole prendere a “” qualsiasigrazie a un’accurata selezione delle, dal pane alla carne, dai formaggi agli ortaggi, alle salse.Sberla si presenta con tre “”, almeno per il momento, capaci di coprire l’intera area metropolitana di Milano offrendo tutto ciò che è richiesto a un “fast food” d’eccezione.Questa la ricetta dei fondatori di Cocciuto in risposta alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria. L’insegna milanese, che non ha mai smesso di restare vicina ai suoi clienti grazie al servizio diofferto dai tre locali di via Bergognone, corso Lodi e via Melzo, abbraccia così la prima di una nuova serie di sfide. «In un momento difficile come quello che stiamo vivendo - spiegano- abbiamo deciso di investire in ciò che per noi conta maggiormente: la qualità. La nostra mission è quella di rendere Sberla il punto di riferimento per il, cosìlo è diventatonella città di Milano».Il, suddiviso in, conta su unafuori dal comune. A cominciare dal, soffice e gustoso grazie all’utilizzo delle patate per l’impasto, passando per laproveniente dall’azienda agricola piemontese “”, fino alle salse speciali prodotte internamente, senza dimenticare gli ortaggi, selezionati freschi di giornata. Ultimo ma non meno importante, il, non uno qualunque, ma il, un formaggio vaccino a pasta semi cotta, perfetto per essere sciolto all’interno del panino. Questo il mix di ingredienti per un fast food chein materia.Per informazioni: www.cocciuto.com