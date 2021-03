Il delivery (anche veg) di EraGoffi per i pasti in famiglia dei torinesi

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 13:28

EraWay, la consegna a domicilio di piatti da "rigenerare" nella propria cucina

EraGoffi, la storia

nche per la2021, il ristorante torinese guidato dallo chef, ha ideato la sua proposta di. Il servizio di inaugurato durante il primo lockdown del 2020 , prosegue abitualmente la sua attività con consegne giornaliere dal martedì alla domenica sera, ma per Pasqua prevede una proposta alternativa pensata anche per i vegetariani. Il costo è di 60 euro a testa, 110 euro per la coppia; le consegne si intendono per sabato e domenica a cena, dalle 18 alle 20; domenica e lunedì a pranzo dalle 11 alle 13.Ecco il menu ideato dallo chef Lorenzo Careggio perL’alternativa vegetariana prevede:Il delivery EraWay richiama il, il, ma anche quel way che in inglese è strada, percorso, e che simboleggia proprio la strada da percorrere affinché la semplicedi EraGoffi possa arrivare nelle case dei(e non solo). Oltre a essere interattivo grazie alla realizzazione diinviati al momento dell’ordine, prevede che i piatti ordinati arrivino cotti, ma freddi e pronti per essere rigenerati seguendo lepresenti nelo con i suggerimenti video dello chef.EraGoffi è stato inaugurato il 23 ottobre del 2018 da, Lorenzo Careggio ee il locale, oltre a essere stato inserito nelle principali guide nazionali del settore e segnalato per la prima volta nell’edizione della2021, è diventato in questi anni uno dei più apprezzati luoghi del gusto cittadini. I soci torinesi, a cui si è aggiunto nel 2021 hanno anche aperto CasaGoffi (viale Michelotti 52/c), lo spazio del cortile e dell’originaria tettoia di Goffi Del Lauro affacciata sul lungo Po Michelotti in cui, da giugno a settembre, si può godere la bella stagione e la pace del luogo all’aperto con pranzi e cene più informali.Per informazioni: www.eragoffi.it