Diventa chef stellato a casa tua con la delivery di Stefano Ciotti

Carciofo alla brace, pancotto di carciofi all’origano, crumble di olive e salsa d’orzo, liquirizia e anice

Per chi è stato pensato Stellato?

Stefano Ciotti

Le Box disponibili

Risotto al verdicchio e pecorino, carota e cremoso ai semi di zucca

Cappelletti tradizionali chiusi al ferro, crema di parmigiano affumicato, sugo d’arrosto

Millefoglie di manzo, porri e finocchi alla pizzaiola, purè di patate alle erbe, chips di olive taggiasche

Fagottelli di patate e baccalà, sugo di calamari e aglio nero di Voghiera

Capesante alla Giulio Cesare, hummus di ceci e cipolla di Tropea fermentata

Olive alla Rossini - Come un’oliva all’ascolana, croccante e succulenta, arricchita da un ripieno di macinato scelto di vitellone marchigiano, carne e foie gras d’anatra, tartufo nero

Ricordo di un passatello - Croccanti e filanti bon bon di parmigiano reggiano che profumano di passatelli, di casa e di nonna

Piadina alla brace - Una piadina arricchita nel suo impasto con patate e rosmarino, cotta sulla griglia, con tutti i profumi della carbonella

Mi.To Nostrano - Un Milano Torino tutto nostrano, con profumi di noce, foglie di carciofo ed erbe provenzali

Torta delle rose - La classica torta di rose, arrotolata con un burro di montagna profumato con scorze di arancio e di limone, mono porzione. Accompagnata da una soffice crema di zabaione al marsala De Bartoli

Tortino colante al cioccolato bianco e rum, salsa di cocco e lime, cialda croccante al sesamo e lime - Un tortino dal cuore colante, direttamente dal tuo forno in pochi minuti.

Anche tu puoi diventare Stellato

Torta delle rose

iniziata a febbraio, la nuovafrutto della collaborazione tra, chef una stella Michelin del ristorantedi Pesaro e delegatoper le Marche, edi. Undi altissimo livello e allo stesso tempo facile e veloce. E che arriva in tutta Italia.Stellato è l’avventura che unisce Simone Sabaini, imprenditore il cui nome è diventato, attraverso la sua azienda Sabadì, sinonimo deld’eccellenza, e Stefano Ciotti. Un’idea nata durante il un delivery “particolare” perché il concetto che sta alla base di Stellato è l’avere adeguato la proposta di food delivery a un’offerta particolare come quella di un. Per non perdere la perfezione!«Se non adegui la tua offerta di delivery al tuo tipo specifico di ristorazione non funziona come potrebbe: su questo Stefano e Simone non hanno alcun dubbio. Una sintonia tale che li ha portati a presentare insieme "Stellato, alta cucina, quasi pronta, a casa tua". Proprio qui sta la differenza rispetto ai delivery tradizionali: come recita il payoff associato al brand, Stellato consegna a casache il cliente deve solo finire, con pochi e semplici passaggi che vengono spiegati in maniera altrettanto semplice.Se lo chiedete allo chef Stefano Ciotti vi risponderà: «Per tutti coloro che guardano i talent show culinari in televisione». Perché si tratta di un delivery per chi ama lae la passione e la creatività che fanno parte di questo mondo. Ma con le Stellato Box c’è “interazione”, perché si tratta di un’esperienza attiva, non si guardano dei concorrenti ai fornelli ma si ascoltano “gli aiuti da casa” dello chef che spiega “di persona” quali sono i pochi “gesti” da fare per portare in tavola dei piatti al top.Su ogni Box, infatti, si trova undal quale apparirà undello chef Stefano Ciotti che spiega per filo e per segno cosa si deve fare. Passo dopo passo, anche se è molto semplice, lui spiega i procedimenti. Molto semplice perché all’interno delle box si trovano piatti scomposti semilavorati e i video tutorial consentono di concludere la cottura garantendosi un risultato "Stellato".Il risultato è garantito. Perché il lavoro complesso lo fa lo chef Stefano Ciotti. Ovvero un lavoro importante di cucina “a monte” che permette a chi ordina di “diventare stellato” con pochissimi passaggi e pochissima fatica. Con le box di Stellato ci si trova in grado di diventareStellato è un delivery a livello nazionale. Garantisce la logistica del freddo. Stellato come “”. Considerato che il lavoro importante di cucina “a monte” è realizzato dallo chef Stefano Ciotti basta semplicemente finalizzare con le proprie mani, anche se non hanno mai fatto corsi di cucina amatoriale o non hanno esperienza ai fornelli, dei piatti impeccabili. Stellato è una cucina antistress che alla fine regala anche un po’ di autostima.In ogni Box di Stellato non ci sono solomeravigliosi che compongono una cucina succulenta e precisa, ma l’anima e il cuore di uno chef. Basta ordinare una Stellato box e dare un tocco finale, per sentirlo pulsare.Per informazioni: www.stellato.eu