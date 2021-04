Palermo, all'Eni Café in zona Università ricette siciliane e ottimi Mokaccini

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 16:30

V

L'angolo degustazione dell'Eni Café

Al bar, dal classico caffè Lavazza ai più particolari Mokaccini e Marocchini

Il cuoco Luigi Clemente

Al ristorante, piatti Sicily style preparati al momento (anche per l'asporto)

Marcello e Vincenzo Pipitone

iaggiando capita di desiderare un. Nei pressi della circonvallazione palermitana un accogliente locale ne propone una buona scelta e a tutte le ore si possono gustare piatti dileggera e genuina. Per arrivare all’si percorre un lungo viale a due corsie che costeggia l’Università fino alla stazione di servizio con attiguo servizio di ristoro. Ilgestito dai fratellisi distingue per accoglienza, lindore, buoni cibi e cura nel servizio.Due grandi aree vetrate accolgono i clienti: una con tavoli da bar; l’altra per il ristorante, tranquilla e accogliente; il bancone si movimenta lungo la parete. Si nota la grande foto in bianco e nero di una degustatrice di vino. Al bar ottima proposta di, compreso il pregiatobiologico brasiliano in vendita a buste.Agli appassionati di caffè, oltre ai classici, consiglio ilcon panna e ilcon gocce di cioccolata, ilcon caffè filtrato dal latte.La cucina è sempre aperta e si basa sulla spesa quotidiana coningentilite dal buon gusto del giovane cuoco. I piatti sono freschi e d’impostazione naturale, preparati al momento; a titolo d’esempio segnalo gli Gnocchi di patate con salmone, porro e vodka o con pomodoro e mozzarella; vari tipi di pasta con cinque o sei condimenti della casa, alla norma, con salsa dipomodoro fresco, melanzane, basilico, ricotta salata; ragù bianco di ortaggi e macinato di carne. Secondo giornata il menu propone salsiccia, zucchina fritta, zuppa di ortaggi e legumi, bistecca, pollo fritto o in tegame, insalatona, dolci di casa.Alcune etichette di vino e birra. Tavolini all’aperto nella bella stagione. Servizio dimolto apprezzato dai professori della vicina Università. Per i clienti frettolosi ampia scelta di panini, schiacciate, toast; ottimo il pane e le farciture. Tenendo conto che siamo in una stazione di servizio, che volere di più?