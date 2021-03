Enoteca La Guendalina, tanto Piemonte tra piatti e chicche enologiche

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 10:30

Gli interni del locale di Loredana Monteno

perta nel 2017con piccola cucina, un posticino simpatico vicino alla stazione di Porta Nuova. In cucina, sommelier che, dopo un periodo trascorso in sala al- il ristorante di Rivoli, guidato dal mitico,ora chiuso - ha deciso di aprire il suo locale per dare seguito alle sue passioni: ile laAlla Guendalina - il nome è un omaggio allasi mangia bene e si beve ancora meglio! Ilsemplice parte dagli antipasti piemontesi tradizionali che comprendono una deliziosa Insalata russa e gli insoliti Involtini di verza farciti con carne, per proseguire con, tra secondi e dolci. Ogni prodotto è frutto di meticolosa ricerca, tutti i piatti sono preparati al momento, quindi a volte occorre pazientare, ma il risultato vale l’attesa.Si beve molto, con qualche chicca di piccoli produttori dall’interessante rapporto qualità-prezzo. Non mancano le bollicine francesi. Un consiglio: lasciatevi consigliare.gratuita sia dei vini che delle specialità alimentari e del menu.Per informzioni: www.guendalinaenoteca.it