Festina Lente, delivery e cultura: aperitivo a casa con letture online

è un locale di Seregno (Mb), nel cuore della Brianza, che propone. Un bistrot cultural gastronomico guidato dache ha avuto l’idea di organizzare una serie di“a distanza”, calendario che ha preso il via il 5 febbraio e ha concluso il primo ciclo il 19 marzo.Protagonisti di queste serate sono statiitaliani che hanno dialogato con il; in precedenza, ladel bistrot si è ispirata al libro realizzando diversi. Ogni incontro, infatti, ha previsto la consegna a domicilio di una, a cui, su richiesta, è stato possibile aggiungere anche il libro protagonista dell’evento. La box ha accolto un drink alcolico o analcolico e una serie diche ha permesso di “gustare” con gli occhi e con il palato i brani dell’opera a cui è stata dedicata la serata.Grazie a questa iniziativahanno la possibilità di essere impiattati e: classici e contemporanei, poesia e romanzi, libri per adulti e per bambini. Insomma, ogni autore che dedichi al cibo una pagina, un ricordo, una storia o qualunque libro che abbia un potenziale “edibile”. E se l’autore non può essere presente le letture sono a cura di Festina Lente Bistrot Per informazioni: www.festinalentebistrot.com