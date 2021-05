Fra Diavolo scommette su Bologna e apre l'8° locale. Pizze di qualità nel dehors esterno

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 10:30

Il nuovo punto vendita ha oltre un centinaio di posti tra interni e dehors esterno

Gli interni di Fra Diavolo a Bologna

Una missione, questa nuova apertura, che non poteva essere ostacolata nemmeno dal difficile momento storico

La pizza, fra marchi di fabbrica e ingredienti di alta qualità

Una pizza fra tradizione napoletana e stile contemporaneo

dei locali in zona gialla, lunedì 26 aprile, ha coinciso acon uno scroscio di pioggia in pienache ha inumidito le focose aspettative dei tanti ristoratori bolognesi. A sfidare la sorte, nel suo taglio del nastro, anche, 8° punto vendita in Italia (distribuiti fra Cuneo, Novara, Sanremo, Milano e due a Torino, di cui uno “coraggiosamente” aperto a giugno 2020) della catena di proprietà delche continua a macinare consensi, anche di immagine, essendo rientrata nella lista delle 100 eccellenze italiane 2021 secondo Forbes.Nei locali di via Santo Stefano 1A che hanno visto passare negli ultimi anni “Colazione da Bianca”, “Dolce e Salato Bistroit” die poi “Barroom”, Fra Diavolo ha a disposizione 70 posti all’interno e una quarantina fra portico e, che rappresentano la valvola di sfogo alle limitazioni previste dalla situazione attuale.Un’iniezione di fiducia che, in un momento così difficile, fornisce un’occasione lavorativa a 15 dipendenti, parte attiva della scommessa imprenditoriale di creare un modello di pizzeria artigianale capace di far breccia anche in altri Paesi che, come sottolinea, cofondatore e presidente di Kappa Group, è una «missione che non può essere scalfita da questo preciso momento storico. Dunque resistiamo e andiamo avanti: contestualmente all’apertura del punto vendita di Bologna, abbiamo avviato i lavori per il locale di».Scorrendo il menu si può optare per 3 differenti(classico, nero vegetale, ai cereali), con ingredienti selezionati comemacinate a pietra, e materie prime artigianali. A fianco delle versioni classiche le pizze“Pop” fra le quali segnaliamo le originali Fichi si nasce (Fiordilatte di Agerola, Prosciutto crudo di Norcia Igp Renzini, Stracciatella, mostarda di Fichi, Parmigiano Reggiano e Basilico) a 13.50 euro e la Ci lei o ci fai (Fiordilatte di Agerola, Mortadella Lei Renzini al Pistacchio, Pesto di basilico e Ricotta Nera siciliana) a 10 euro.Parlando die citando la proverbiale scaramanzia partenopea potremmo auspicare un “esordio bagnato…esordio fortunato”. I presupposti ci sono tutti!Per informazioni: www.fradiavolopizzeria.com