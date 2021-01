Da GiveMeVeg, ristorante e delivery: solo piatti vegetali e creativi

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 07:37

G

La sala del ristorante





Le 6 tapas





nasce a settembre 2019 da un’idea dicome nuova formula diseguendo la filosofia di approccio al cibo salutare, vegetale e creativo di, il "cuoco delle terre", come ama definirsi.Un delivery con piatti dicreativa, colorati ed invitanti, realizzati solo con materie prime selezionate e trasformate in modo da tutelarne la qualità e le sostanze nutritive, valorizzando anche i loro produttori, tutto questo senza rinunciare ai piaceri del palato.Un anno dopo GiveMeVeg, che rimane un’offerta continuativa, diventa anchein via San Quintino e bottega delle verdure al Mercato Centrale di Torino . Prossimamente anche un laboratorio di produzione.Sono i nuovi colori della cucina vegetale, ovvero latutta torinese a cui si aggiunge ildi alta cucina vegetale integrale, che si usa tutto l’ortaggio dalle radici alle foglie, dalla buccia ai fiori. In questo periodo lo chef ha pensato a una box di 6gourmet, sempre 100% vegetali, capaci di portare la sua filosofia di cucina a casa dei clienti, senza che ciascuna preparazione perdesse profumo, calore e gusto durante il tragitto dal ristorante.«Bisogna mangiarle come dei pasticcini salati. Dietro a questi piccoli bocconi c’è tutta la nostra filosofia, fatta di prodotto, stagione, terre e territori». Il loro pensiero va sempre alla terra, oltre a promuovere un modo di nutrirsi consapevole, nel loro delivery non dimenticano l’ambiente, quindi il: essenziale, ma curato con spiegazioni su come rigenerare i piatti che arrivano sottovuoto.Per informazioni: givemeveg.com