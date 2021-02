“Innovative” a Napoli, cucina di mare che guarda al futuro

Pubblicato il 21 febbraio 2021 | 12:35

S

Il mare in tavola a Innovative

Il passato de A figlia d’ò marenaro

Il futuro di A figlia d’ò marenaro: Innovative

Giuseppe Scicchinato

Al locale di Giuseppe si accede dal ristorante di famiglia, A figlia d’ò marenaro

La degustazione

Cheesecake Maria

Crocché di alici

iamo in uno dei quartieri didove maggiormente si avverte l’unicum della città: la convivenza millenaria tra ceti nobili e ceti popolari. Nei pressi dell’e poco distanti dalsiamo a via Foria. Tra gli street food dei secoli scorsi, con episodi eroici di permanenza a tutt’oggi, il “”. Sì, la tazza “o bror e’ purp” da bere bollente, volute di fumo che testimoniano il gran calore; nella tazza vi deve essere anche la ghiotta presenza del tentacolo del polpo. Questo vero e proprioda servire bollente nei mesi freddi, riscalda l’organismo e tiene lontano i malanni di stagione: il più saporito dei medicamenti. Ne hanno scritto. Ne perpetua gloria e ne garantisce lietezza conviviale in location adeguata (l’ampiodel bel ristorante è contaminazione attualizzata dello!), patronne del famoso ristorante “”.Suo papà, soprannominato Papucc’ ò marinaro, cucinava e vendeva brodo di polpo con un carrettino per le strade di Napoli avendo base a Porta Capuana.rovesciato,antesignana. Il ristorante è famosissimo, Donna Assunta sa condurlo pregevolmente avendo a cardine lae la freschezza del pescato, la maestria nelle preparazioni in cucina ed il rispetto grande verso la clientela.Assunta ha un figlio primogenito trentenne:. E dove è cresciuto Giuseppe se non tra la cucina e la sala del ristorante di famiglia?! Grande il suo merito nel non accontentarsi di ciò che vede. Giuseppe immagina cose mai viste, calibra il suo osare la novità con il supporto genitoriale e dà vita ad, il “suo” ristorante al primo piano.Vi si accede dal ristorante di famiglia. È casa di palazzo nobiliare di inizio '800: travi di castagno al soffitto, successione di ampie stanze,e ben apparecchiati. Policromie eleganti. All’ingresso iled il banco con l’esposizione dei pesci. In fondo la salettina preview: qui la cucina è a vista. L’offering, e come potrebbe essere altrimenti, è vistosamente di mare.A fronte di perdurante impeto dei marosi fa notizia l’approntamento di un primo “non” di mare: le, al ragù, impeccabilmente eseguito.A Giuseppe affidandoci, si comincia con la Cheesecake Maria, una creazione di Giuseppe che rende omaggio alla nonna. Rivisitazione ben concepita e ben realizzata della classica(altro street food) bagnata nell’acqua (una volta era acqua di mare), la ricotta in salvietta e i gamberi crudi., così denominata in quanto in passato la ricotta veniva confezionata in pezzuole di canapa. Ci accompagna nell’appropriato calice il sontuoso Cabochon fatto da Emanuele Rabotti, patron diin Franciacorta.Delizioso già alla vista e poi gradevolissimo al palato, il Crocché di alici. Ben consci che la “zuppa di cozze” e signature dish del ristorante “al piano di sotto”, qui “al primo piano”, le cozze vengono cotte alla brace. Non a caso a menu il nome è “Perle di cozze”.Varrebbe già di per sé la visita ad Innovative, il grande servizio al tavolo. Siamo al ritorno del! Spettacolare la maestria di Giuseppe nel trattare con i guanti (letteralmente!) gamberi crudi a cui togliere il carapace (se ne ricava bisque), ostriche da aprire, primi piatti da porzionare, pesci da pulire.Due favolosi primi, serviti in piatto “a due piazze”. Gamberi alla chitarra rovente. La chitarra è. Voluttuosamente abbracciata dalla chitarra, la tartara di gamberi. Risotto degli abissi con plancton di mare, molluschi e trasparenza di calamaro.Omaggia la superstizione il delizioso dessert ‘O curniciello, da mangiare al cucchiaio, fatto con cioccolato bianco, crema diplomatica aromatizzata allo Strega e camomilla. Molto favorevole il rapporto prezzo/qualità.Ammirevole l’intuizione di Giuseppe ed il saperla attuare con eleganza e con la lucida comprensione dell’evoluzione delle abitudini della clientela rabdomante che saprà conoscere Innovative, apprezzandone sia la sua connotazione di ristorante gemmato, sia il suo originale e vincente posizionamento.