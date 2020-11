Inverno in Engadina con la cucina di Mauro Colagreco

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 15:50

Mauro Colagreco

l cuoco di origini abruzzesi si allontana temporaneamente dal ristorantedi Mentone ( primo nella classifica 2019 di) per portare il suo gusto a oltre 1.800 metri in quota, precisamente nella cucina del ristorantedel. Il menu racconterà tutte le sue influenze: dalle origini italiane all’infanzia in Argentina fino alla formazione parigina alla corte di un maestro comeSemplicità, freschezza ed equilibrio di colori sono tra i pilastri della cucina dello chef. Per la prima volta, questa sua regia avvicinerà i più schietti ingredienti alpini. Gli ospiti di Kulm Hotel St Moritz e di The K by Mauro Colagreco potranno realmente vivere un’esperienza gastronomica inedita.In carta non mancheranno alcuni dei piatti iconici dello chef: il Limone di Mentone, per esempio, oppure Green, a base di piselli dell'orto, finocchio e kiwi, e ancora Luxus beta vulgaris, piatto d'autore che combina ingredienti semplici come la barbabietola salata incrostata di sale, infine il massimo della ricercatezza: la Crema di caviale Oscietre.«Siamo molto felici di tornare a collaborare con Mauro Colagreco, il cui talento è celebre in tutto il mondo - commenta, direttore di Kulm Hotel St Moritz - a marzo 2017 aveva curato per noi il lancio del Kulm Country Club. Oggi siamo pronti a inaugurare insieme questa nuova stagione invernale».debutterà ile sarà fruibile fino aPer informazioni: www.kulm.com