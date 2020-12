L'acciuga e la cucina artigianale: Marino Olive, da 3 generazioni

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 10:14

Michele Marino e il figlio Filippo





n paradiso di delizie gastronomiche,, frutto delle ricerche accurate del proprietario. Porta il nome del nonno che aprì il negozio nel 1959. Il capostipite si sedeva sul gradino dell’uscio e toglieva lisca e testa alleconservate sotto sale; l’impegno artigianale trasformava i pesciolini un po’ ostici in raffinato companatico per aperitivi o per insaporire gustosi piatti della. Il figliolo affiancò a 14 anni ed è ancora lì, con pazienza e maestria. Negli anni il quartiere periferico e poco abitato divenne residenziale, con negozi pregiati e frequentato da intenditori di mezza città. Nel 2009 Michele Marino, terza generazione rinnovò il negozio con design attuale e tutto in bell’ordine.Con un colpo d’occhio si può abbracciare l’enorme offerta di delizie gastronomiche. Chi avesse tempo di osservare con attenzione le centinaia di etichette beneficerebbe di una lezione di geografia siciliana, una mappa delle bontà, scoprendo località e toponimi spesso ignoti agli stessi siciliani. All’ingresso il banco refrigerato, con vari tipi di, al fiore, di Castelvetrano verdi, nere poco sapide, nere calabresi dolci; i funghi e gli ortaggi sott’olio extravergine d'oliva e gli eccezionali peperoncini ripieni, i pregiati carciofi di Cerda lungo il fiume Torto.Gli scaffali delle specialità ittiche sono una miniera di sottoli; segnalo le varietà di tonno e tonno rosso cui si accompagnano i più noti, lo sgombro, acciughe dal mar Cantabrico sull’Atlantico, la bottarga di tonno di prima scelta, la colatura d’alici ricordo dell’antica romanità. Il cuore dell’impegno dei Marino rimane il banco per la pulitura delle acciughe che provengono dal pescoso mare di Aspra, un tratto di costa a 25 km da Palermo in un paesaggio di natura e solarità. Michele Marino si rifornisce dache proprio ad Aspra, nell’azienda di famiglia nata nel 1947, ha realizzato anche un originale Museo dell’Acciuga. Marino Olive vende pasta di pregiati grani siciliani; legumi secchi, tra cui lenticchie piccole di Vallelunga e di Ustica, fagiolo badda di Polizzi Generosa, pesto di pistacchio di Bronte. E potrei continuare all'infinito questo elenco.Per informazioni: aresuccio75@gmail.com