L'Ambasciata dice addio a Quistello e i fratelli Tamani ora vanno nel veronese

L'ormai ex sede dell'Ambasciata di Quistello, nel mantovano





Carlo e Romano Tamani



n questo periodo di forti cambiamenti, col Covid-19 che rimescola le carte della ristorazione, anche i grandi nomi - quelli che hanno fatto la storia della cucina italiana - fanno parlare di sé: è il caso dell'di Quistello, quel ristorante che sta nel mantovano da oltre 41 anni e che non ha mai smesso di proporre ai suoi ospiti la vera tradizione mantovana, la vera, quella fatta "come un tempo". Ma anche le più grandi tradizioni presto o tardi devono lasciare spazio alle novità. Ecco perché si chiude il sipario sul ristorante già stellato dei(Romano, chef, e Carlo, maitre). Ma non c'è da preoccuparsi: non si tratta di un addio, solo di un arrivederci ai prossimi giorni, quando la nuova Ambasciata riaprirà a, in riva all'Adige nel veronese.Mentre si attende di scoprire che emozione sarà entrare nel nuovo locale, non si può far altro che ripensare a quello "passato", figlio di una tradizione emiliano-mantovana che guarda indietro con una sana nostalgia, sia nella cucina che nell'accoglienza: tappeti, fiori e argenti che davano valore ai piatti di Romano Tamani, la sua faraona, le sue lumache, il suo coniglio. Tutto questo non si perderà, cambierà solo sede. Questo "arrivederci" ce lo si poteva anche aspettare: a settembre Romano Tamani, infatti, aveva ceduto la casa madre allo chefe al socio, ma rimaneva sempre supervisore della cucina (senza il fratello Carlo). Si voleva mantenere una certa continuità allora, che però non ha retto, tanto che il Tamani cuoco si è sfilato dalla collaborazione, parlando anche di «ingratitudine».L'attività nel mantovano quindi continuerà, ma senza lo chef giàper anni, che, forte della ritrovata collaborazione col fratello Carlo, si sposterà nel comune in provincia di Verona.Non ci sono dubbi che, nonostante il cambiamento, la nuova Ambasciata continuerà a richiamare clienti non solo da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, come raccontava a noi di Italia a Tavola Carlo Tamani a marzo del 2019. I due fratelli, infatti, avevano fatto - purtroppo - notizia già quasi due anni fa, quando Romano Tamani era stato sequestrato e aggredito all'interno del suo ristorante a gennaio 2019: «Quando, dopo avermi legato e imbavagliato, hanno iniziato a picchiarmi, ho pensato che sarei morto lì, sul pavimento del mio ristorante fra i vetri dei quadri andati in frantumi», raccontava allora. Non è stato fortunatamente così: a marzo già tutto era ripreso come sempre. Dalla Frittata con le cipolle alla, dall'Anatra alle ciliegie al Pavone al cotechino coi fagioli alla polenta in cucina, i Tamani «ci sono ancora», diceva il fratello Carlo. E non smettono di esserci, soltanto, portano la loro esperienza pluridecennale da un'altra parte, pronti ad iniziare una nuova avventura, sempre sulla scia della tradizione che li ha contraddistinti da sempre. A quel che ci piace definire come il papa della grande cucina italiana di tradizione, a cui si dedica come a un rito, gli auguri per questa nuova avventura.