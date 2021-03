Lo stocco di Maria Princiotto e mille abbinamenti tutti siciliani

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 07:29

Maria Princiotto





Il menu: una cucina italiana con forti spinte siciliane

Stocco su crema di finocchio

Lo stocco in cucina

In sala da Pescestocco

el paese natale, Sant’Angelo di Brolo (Me), nel, la cuocaricorda l’con i pomodori, gli alberi di ciliegie e pesche. Fin da ragazza fu presa dalla passione per lache oggi esprime ai fornelli dell’, dele del ristorante pescheriaBen organizzata, riesce a seguire i menu dei tre ristoranti ae alla domenica cucina per gli amici. Maria prepara la, spaghetti, maccheroni, fettuccine; si è procurata gli strumenti adatti, come il torchio per i bigoli, i garganelli, i troccoli e gli stampini artigianali per i rari corzetti liguri.Chi avesse letto il libro Maccheroni & C. del letteratopuò immaginare quanto gli sarebbero piaciute queste paste. Con orgoglio, questa donna schiva crede nella superiorità del pianeta e si affida alle cure naturali, alla vita all’aria aperta; con 12 ore in cucina può vantare un proprio originalebasato sulle varietà della cucina regionale italiana, con la forte tendenza verso le. Se esistesse un premio Cuoca d'Italia, lo vincerebbe senza fatica.La sua scommessa attuale sono ile il. “Dello stocco parlano tutti, qui c’è”: ecco la semplice filosofia e pratica del patronche la cuoca Maria interpreta alla grande. Ricordiamo che il baccalà è conservato nel sale, lo stoccafisso è asciugato all’aria.Maria prepara lo stocco valorizzandone sapore e profumi con tante varianti secondo la preparazione: per esempio cuoce il baccalà a vapore, combinato con ortaggi; lo abbina alla caponata; cous cous; carciofi; crema di finocchio; patate; con cetrioli e pomodoro ottiene la panzanella di stocco. In particolare ama una ricetta che chiama Anima e stocco: stocco, parmigiano, guanciale al forno.Ambasciatore delle Arti: suggerisce una visita emozionante all’Antiquarium Domenico Ryolo.