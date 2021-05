Luca Doro, pizzaiolo “di quartiere”. Tavoli nei cortili, l'affetto del paese

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 14:30

Luca Doro

Una storia di solidarietà

La Caia Doro

In meditata degustazione, tre nuove pizze di Luca Doro

ero è che va lontano chi viene da lontano. È il caso fulgido ditra i migliori della. Luca fino a pochi anni fa, a causa di locale piccino, faceva solo. Poi si spostò di poche decine di metri - siamo a Macerata Campania, laborioso paesino poco distante da- e da allora, con due ampie sale, ha incrementato laed è oramai un punto di riferimento nel panorama delleeccellenti, ben oltre il suo ambito territoriale., il nome del suo locale.La storia bella da raccontare riguarda l’susseguente alle nuove norme vigenti dallo scorso 26 aprile. L’apertura, stante l’assenza di, era problematica. E qui lo slancio dei compaesani di Luca. Ah, va detto: conoscere Luca, diventargli amico e scorgere in lui la bontà d’animo, è un tutt’uno.Ci racconta lui il miracolo di questa apertura: «A Macerata Campania, questo piccolo borgo dove sono nato, dove vivo con la mia famiglia e dove lavoro, la mia pizzeria è sempre stata un punto diche contribuiva a tenere viva la città. Quando si è iniziato a parlare del decreto per le riaperture non eravamo però nelle condizioni di aprire essendo privi di dehors ed è stata la solidarietà del paese ad aiutarci. Idel palazzo dove è ubicata la mia pizzeria, ci hanno spontaneamente autorizzati a utilizzare ildel palazzo come dehors. Abbiamo lavorato alacremente e con tanta passione. Abbiamo tinteggiato e collocato piante e ombrelloni ricevuti in dono dai miei concittadini. Una manifestazione die diche ha dato a me ed alla miala forza e la voglia di ripartire. Ci atteniamo, ovviamente, a tutte le vigenti disposizioni in tema di contrasto al Covid-19».A cominciare,, CAP di Macerata Campania e quindi originale omaggio al borgo natio. Pizza a ruoto di gradevole croccantezza, a squisito topping: acciuga, aglio, capperi, olive e pomodoro del piennolo. A seguire,, omaggio ai vicini colli caiatini dai cui uliveti provengono le olive caiazzane, che connotano questa deliziosa pizza, insieme con aglio, basilico, olio extravergine d'oliva e pomodorino giallo. A compimento del ghiotto trittico,con basilico, Mozzarella di Bufala Campana Dop, olio extravergine d'oliva e pomodoro di Corbara, da cui il nome alla pizza.Buona scelta di vini e di birre. Servizio garbato e professionale. Prezzi di commovente onestà.Per informazioni: dorogourmet.it