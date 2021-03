Le migliori carni e ortaggi di casa all’Osteria Il Bagatto a Milazzo

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 16:33

La cucina de Il Bagatto

Melanzane ripiene

Atmosfera e ospitalità le parole chiave

Un ristorante d'atmosfera

Un impero dell'ospitalità per il patron Raffaele Esposito

a Milazzo (Me), locanda con 6 camere a ridosso del porto, vanta una classica. La cuocal’ha rilevata con il maritonel 1997: hanno scelto l’agricoltura di questa terra per i loro menu: consente infinite scoperte! Così la signora Chiara si appropria di ognie la accosta ai piatti proponendo modernità inaspettate. In particolare si godono i sapori dell’, declinati secondo stagione e accostati alle migliori carni.Ilcambia e le novità si aggiungono ai colori e ai sapori della natura, per esempio le. Due classici di passaggio tra inverno e primavera sono il Bollito di manzo con funghi e i Carciofi ripieni. Chiara conosce produttori di tutta Italia, come il marchigiano Mancini , coltivatore di grano e produttore di paste eccellenti, o il piemontese, ottimo selezionatore di formaggi.Il Bagatto è un ristorante d’atmosfera. Sui tavoli ampi vassoi mostrano le specialità del momento. Pagnottone d’ispirazione toscana, notevole e curata carta di vini. Competente e fantasioso, il marito Raffale Esposito è figlio d’arte con genitori impegnati nelle professioni dell’Iniziò a lavorare a 13 anni con una pizzeria a Pace del Mela e oggi può vantare un circuito di locali tra i migliori di Milazzo, un raduno stellare di ottimi ristoranti erealizzati con passione e competenza. Oltre al Bagatto e a, segnalo gli altri locali: Esposito, Picnic, Mortadella e Champagne (ques'ultimo nato come negozio di specialità sopraffini). Raccolto, bancone e scaffali, tavoli di marmo all’aperto, in un angolo strategico all’inizio della passeggiata a mare.Assaggi e menu di gran classe e semplicità, il meglio del mondo. Vini all’altezza. Raffaele, vivace organizzatore, nel suoha presentato anche musicisti di fama.Ambasciatore delle arti: suggerisce l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo di recente istituzione e con panorami mozzafiato.Per informazioni: www.releven11.it