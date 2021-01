Morsi & Rimorsi a Caserta, un modello per la ristorazione post pandemia

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 10:30

sensazione piacevole quella che si avverte entrando in questo bel locale al centro di. Si capta il segnale di unanuova che sa scientementeda un passato, quello ante pandemia, che sappiamo non avrà ritorno . Adempimenti soft quanto rigorosi di quelleche oramai divengono comune agire. Agire simbiotico tra personale e clienti, all’unisono proiettati verso il modo nuovo di vivere amena convivialità.In, a guidare la giovane, il giovane campano(24 anni), una valida ed utile esperienza alla cucina di La Taverna del Capitano ). Menu saggiamente non sterminato, ed anche questo aspetto denota il valevole nuovo approccio. Una sorta di, con quattro primi piatti, quattro secondi e numero identico di antipasti e dessert. Ottimi i pani fatti in casa.Cedendo volentieri l’onere e la responsabilità della scelta al prode chef Andrea Molinari, ci siamo imbattuti in un primo piatto di pregevole ideazione e pressoché impeccabile esecuzione: Tortelli di pasta verde con farcia di Ricotta di Bufala Campana Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop e tartufo nero del Matese. Petali di questo tartufo cadono poi nel piatto al tavolo.Altrettanto saggiamente non sterminata, bensì abilmente calibrata su etichette regionali di valore, la carta dei vini, stante la garbata professionalità delche sa suggerire ed elegantemente servire al calice, un più che decoroso Fiano di Avellino Dpcg 2018 fatto da Guido Marsella.A seguire, ben addicendosi al freddo di gennaio e febbraio, una saporita Pancia di maiale nero casertano cotto a bassa temperatura con zucca piccante, indivia, capperi e olive: umori gradevolissimi al palato e tali da far gradire l’avvicendamento nel calice: Piedirosso dei Campi Flegrei 2019 by Cantine Astroni.Il compimento di ottimo pranzo si sostanzia con unfatto in casa da Andrea: classico con civettuola quanto gradevole aggiunta di crema alla vaniglia e frutti di bosco. In bicchiere adatto unche testimonia l’appassionata attenzione delle brigate a guardare alle nuove tendenze, sebbene esse (è proprio il caso del vermouth) riaffiorino da glorioso passato. Conto di encomiabile onestà, intorno ai 50 euro.Si diceva di piacevole sensazione: giova ribadirlo. È il locale nuovo, si vede! Ridisegno del layout, ricalibratura dell’offering con conseguente diminuzione delle proposte, a tutto vantaggio della stessa piacevolezza della scelta. L’ubicazione in centro comporta anche riflessione su offering originale in orario di, con riconsiderazione degli stessiche andranno già nel breve termine svincolandosi dalle oramai obsolete diciture che vincolavano a slot di pranzo e di cena.Sono questi i locali che sapranno ben vivere la delicata fase del post pandemia.Per informazioni: www.morsierimorsi.it