A Roma apre “Nova. Attimi di gusto”, un mix di contaminazioni esotiche

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 18:28

U

Nova - Attimi di Gusto a Roma

Asporto e delivery apprezzati dalla clientela romana

Il menu stupisce per tocchi esotici sapientemente mixati

Pausa pranzo tra burgers vegani e pokè di pesce

Lo chef Salvatore De Luca

Nel calice: dai vini agli smoothie

Un locale con cucina ricca di contaminazioni, aperto all day long, dalla colazione

A monte, la consulenza

n menu dal sapore internazionale, con tocchi esotici sapientemente mixati nella ricerca di nuove rivisitazioni in chiave moderna. È quanto propone Nova, il locale appena aperto nella centralissima via Piave 70 da due giovani imprenditori,, che non si sono lasciati scoraggiare dai tempi difficili che ormai da un anno la ristorazione sta vivendo. «Questo è un momento socioeconomico complicato per tutti - dicono - ma noi lo viviamo anche come una occasione per reinventarsi. Non ci fermiamo di fronte alle difficoltà: anzi, senza distrarci da ciò che accadeva intorno, abbiamo creato un concept innovativo, formato un team giovane e motivato. Oggi siamo pronti per aprire ed affrontare questa sfida».La cucina è affidata a, un giovane cuoco di origini campane, formatosi in locali di numerose città europee. Indimenticate le basi della conoscenza del cibo, sa proporre un'offertavariegata, ricca di gusto e di fantasia in cui la parola d’ordine è contaminazione.Il, insolito e sorprendente per la proposta mai banale, stupisce per isapientemente mixati nella ricerca di nuove rivisitazioni in chiave moderna. L'idea di base del locale è quella dell'- colazione, brunch, pranzo, merenda, aperitivo, cena e after dinner - ma ogni progettualità, come per tutti i locali, è strettamente contenuta entro le disposizioni per il contenimento dellae l'offerta è ancora parzialmente inespressa. Tuttavia anche in fascia ridotta e con l'e il delivery la formula sembra aver subito suscitato apprezzamento dal pubblico romano per la formula libera e disinvolta disponibile ad ogni ora, dalla colazione dolce e salata con cornetti, bagels, pancakes, uova alla Benedict e molto altro.Per lasi può scegliere fra trecon pasta, zuppe, secondi o insalate. Sempre disponibili tapas come chicken wings, tacos con salmone marinato, bunuelo di baccalà, donuts cacio e pepe, esotici mini bao buns alternati ad una serie di main courses, dai noodles udon vegani al classico tonnarello alla Nerano, dal Fish&chips con coulis di peperone rosso e polvere di capperi, al Tataki di vitello servito con aglio nero fermentato, cipolla caramellata e katsuobushi di tonno, fino allo Spiedo di pollo al chimichurri. Non manca una intrigante serie diripieni di pulled pork, filetto di salmone o carne Angus, sempre disponibili anche nella versione. Anche gustare ilqui è un'esperienza: ci sono formati e sapori diversi ma anche i pan brioche farciti, pane nero alla seppia e rosso alla barbabietola.Immancabili idi pesce o carne e le insalate a base di farro, lattughino o riso Venere, accompagnati da una selezione di creme e salse artigianali, mentre persi va dal semifreddo cocco e mango, al Brownie senza glutine con spuma al caramello bruciato e riduzione di frutti rossi, e ancora i classici Cheesecake e Lemon Curd.Laè più che ben fornita con bianchi, rossi, rosati e bollicine e dal bancone, un elegante monoblocco in marmo travertino e bancalina in nero a contrasto, arrivano, drinks e analcolici mixati con infusi esotici, the matcha, karkadè o tamarindo. Birre d'autore in carta: Hallertau, Birra del Borgo e Birrificio del Ducato. Infine milkshake caldi e freddi, smoothie e soft drinks.Nell'offerta, soprattutto per la formula delivery, i titolari si sono avvalsi del supporto del food consultant: «Pensiamo - ha detto - che far crescere i brand virtuali di una dark kitchen centralizzata, assieme al core business in sede, sarà in linea con la scelta di renderlo un locale innovativo e al passo con i tempi, legato alle startup italiane più tecnologiche per attività di coworking team building e di condivisione». L'ambiente è ampio, dominato da un ampio specchio circolare, e il progetto architettonico curato dallo Studio Gad ha puntato sul tono del verde ottanio, accostato al rovere e alle finiture di paglia di Vienna.Per informazioni: www.novagusto.it