Nuovo look per J Contemporary Japanese Restaurant, il tempio del sushi a Portici

Pubblicato il 13 marzo 2021

Nuovo look per il tempio del sushi di Portici

Interni completamente rinnovati

Packaging d’effetto

Cucina giapponese rivisitata in chiave internazionale

dopo un importantenella sede di(Na). Il gotha del sushi campano offre di nuovo due location diverse dove ordinare ilo effettuare ildei piatti dei Sushi Master di J. Accanto a J Contemporary Napoli, quindi, ritorna l’asporto e la consegna a casa anche a Portici, nel locale storico, nato nel 2014.Gli interni di J Contemporary Japanese Restaurant Portici negli scorsi mesi sono stati completamente rinnovati, con la scelta diprofondi con il blu delle poltrone e il nero del legno della boiserie delle pareti che vanno a contrasto con il bianco smagliante delle tovaglie; il pavimento è ricoperto da caldo parquet in legno e le sedute alternano le poltroncine in pelle alle grandi panche con rivestimenti in velluto blu.Eliminato il tavolo conviviale e ridotti a 20 i posti a sedere, mentre la suggestivae ilsono ora entrambi dotati di divisori in vetro. La volontà di riaprire anche Portici è stata dettata dalle richieste dei clienti di zona e dalla volontà del Gruppo J di investire risorse e tempo nel nuovo look del ristorante, nonostante il periodo di crisi della ristorazione, continuando al contempo a mantenere pressoché intatta la forza lavoro dipendente.A guidare J Portici 9 persone di, di cui 3 sushi master, 3 membri di brigata, un direttore di sala e due driver interni, che consegnano personalmente le, garantendo così sia tempistiche esatte che arrivo perfetto dei piatti così come escono dalla cucina.I piatti di J arrivano in eleganti, in cui le portate sono suddivise in appositi spazi, così da non rovinarne lo scenografico assemblaggio. In più, è stato studiato un nuovissimoanche per ladie il, che si possono utilizzare proprio come quelle della mise en place al ristorante.J Contemporary Restaurant Il format J si incentra suche guarda al, ma che è rivisitata attraversoche si rifà a rielaborazioni originali dei piatti nipponici di successo, creando al contempo abbinamenti inediti, in un gioco tra eleganza modernità e gusto.I piatti sono quindi interpretati con un tocco particolarissimo, legato anche al territorio in cui ci si trova, la, sia per la tempura, che sarà di stampo più napoletano, che per l’evoluzione del, che si può definireTra i piatti signature, il sandwich con la tartare di tonno,, con maionese al wasabi e sesamo tostato, il Gambero su cialda ai carboni vegetali, arancia croccante e maionese agli agrumi, i, con ricette anche qui messe a punto dalla cucina del J, da quelli con pesce bianco a quelli con gambero rosso di Mazara con bisque, da quelli ripieni di maialino con verdure e salsa di lemongrass a quelli in tempura con pollo e funghi, tutti piatti messi a punto dallo chef e dai componenti del Gruppo J. Ma anche il filetto di Black Code, marinato in salsa di miso con crema di passion fruit e asparagi o gli speciali, in cui entrano materie prime inusuali, come l’asparago croccante, oppure ladi ventresca di tonno, il gel allo yuzu… Persino la stessa zuppa di miso è sempre in evoluzione, così come anche i dolci, in cui le materie prime sono giapponesi (ad esempio thè Macha o yuzu), ma l’esecuzione è originale con accostamenti arditi e riuscitissimi, in una visione gastronomica di fine dining assolutamente moderna.Per informazioni: j-japaneserestaurant.com