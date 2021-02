Osteria Magona a Bolgheri, un'autentica dimora rurale

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 07:29

Sapori e colori intensi all'Osteria Magona

Circondata da vigneti, Osteria Magona è un sicuro approdo conviviale



Una cantina di riferimento

ha fatto dell’un punto di riferimento nel panorama bolgherese. La splendida cornice fra i vigneti delle più celebri cantine della zona gli regala un innegabile vantaggio competitivo rispetto ai confinanti ristoratori di(Li).Siamo in un’autenticae il suo stile di cucina incarna quello che potremo definire lo spirito dell’alta Maremma. Una linea terragna con la “” che si prende la scena. La selezione diproduzione Magona è un ottimo viatico verso la degustazione di tartara, bocconcino di manzo al rosmarino,e tortino di erbe selvatiche, combinazione molto convincente. Si alza il tiro con ial ragù di Chianina, dal sapore spinto. Se non si vuole andare sulla classica bistecca Fiorentina, per altro ineccepibile, incuriosisce la(taglio vicino al collo) dialle erbe e senape, dal sapore deciso.Per ilbasta guardarsi intorno e l’ispirazione viene da sé.con la suaè in grado di esprimere un taglio stilistico che lo rende esclusivo nel contesto di Bolgheri. Il, a dispetto di un’annata piovosa, esprime la freschezza e l’agilità tipiche di un. Fermenta e matura in barrique (da qui la grassezza della trama). Colore dorato chiaro. All’olfatto è mielato e aromatico con sbuffi di zafferano e arancia, toni rinfrescanti di anice e iodati. Bocca saporita, intensa, piacevole, dai ritorni mielati anche nel finale.Il, mix in quote paritarie di, veste di un rubino compatto e vivo. Il bouquet è raffinato e ricco: prugna e mora in confettura, ciliegia sotto spirito e cacao aprono al strada a ritorni di erbe aromatiche, tabacco scuro e, in sottofondo, cenni balsamici. Al sorso è avvolgente e ricco di estratto; suggestioni fresche si fondono con l’alcol e il vivace tannino lasciando presagire sicura longevità. UnPer informazioni: www.osteriamagona.com