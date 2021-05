Piemonte in tavola tutto il giorno alla gastropasticceria Scaiola di Torino

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 11:30

e passioni della famiglia si sono riunite: la storicagestita da 30 anni daè diventata gastro-pasticceria con l’ingresso in azienda dei due figli,. Gastronomia, pasticceria ed anchesono le tre alternative per vivere questo locale che si trasforma durante la giornata.Un buon inizio al mattino con il profumo deled iappena sfornati di Giacomo; intanto prende vita lae gli chef nel loroa vista continuano a preparare le invitanti. I loro piatti sono sempre freschi, con un'ampia varietà di proposte dalla, loro fonte di ispirazione, alla ricerca di nuovidifficili da incontrare altrove. Anche i salumi vengono preparati in proprio con budello naturale - inconfondibile il sapore del loro prosciutto cotto. Disponibili solo al sabato gli, tagliati a mano con la “rujetta” e ripieni con le tre carni e Parmigiano Reggiano 32 mesi.Al pomeriggio perché non farsi tentare dalla piccola pasticceria di Giacomo? Oppure scegliere unadi una delle suee, con la stagione calda, uno un, pochi gusti preparati con frutta fresca ed ingredienti selezionati. E il bistrot per l’con i micro panini, le tartellette salate ed altre sfiziosità a cui si aggiunge una interessante selezione diLe loro prelibatezze possono essere consumate aanche seduti ai tavolini, con unstudiato a prezzi contenuti, oppure è possibile scegliere tra i piatti della. Attivo il servizio di, la possibilità di studiare con loroe l’acquisto di frutta e verdura e del pane di loro produzione conPer informazioni: www.gastropasticceriascaiola.it