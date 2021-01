Un regalo goloso per San Valentino? Il meal kit firmato Pietro Leemann

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 07:35

U

Il connubio tra Pietro Leemann e Pink Lady

A San Valentino arriva la Box "Dalla Terra al Cuore"





Messaggio di amore e bontà

Tre creazioni dai nomi evocativi

Preludio : Pesto di avocado, verdure, senape in grani e aneto, con carpaccio di mela Pink Lady, crescione d’acqua e vinaigrette al lampone.

: Pesto di avocado, verdure, senape in grani e aneto, con carpaccio di mela Pink Lady, crescione d’acqua e vinaigrette al lampone. Sogno : Gnocchi di patate senza farina farciti di mandorle e tartufo, salsa di topinambur, mela Pink Lady mostardata, carciofi arrostiti al timo.

: Gnocchi di patate senza farina farciti di mandorle e tartufo, salsa di topinambur, mela Pink Lady mostardata, carciofi arrostiti al timo. Celebrazione: Strudel di mele Pink Lady profumato con anice stellato e datteri, crema inglese al miele e alle cime di abete.

n regalo dedicato non solo a chi si ama ma anche a chi ama la Terra. Aalarriva la“Dalla Terra al Cuore”. Non una classica“apri, scalda e mangia” ma unaincompleta di contenitoriecologici contenenti materie prime predosate di alta qualità, ricette e indicazioni dettagliate da ultimare nella propria intimità di casa.E così lo chef stellato, la mela rosa dal bollino a cuore, sono i protagonisti di una storia da batticuore “green” chiusa in una scatola.Lui è il patron filosofo dal “cuore verde” del ristorante Joia Alta Cucina Vegetariana, dove l’idea di creare unapiùe attenta al, alla qualità delle materie prime, agli sprechi alimentari, all’ambiente e alla collettività, risuona come un mantra nella città meneghina e gli ha fatto conquistare laVerde2021Lei è ladall’inconfondibile tonalità di colore rosa e dal logo a cuore che batte forte per l’ambiente. Il suo credo è scritto nero su bianco nella recente “Carta degli impegni”: un documento programmatico che mette al centro quattro temi fondamentali – il, i, i. Il primo atto concreto? Il nuovo eco-packaging in vaschette 100% in cartone certificato Fsc, con coperchio o astuccio per custodire responsabilmente i frutti nati sotto il segno del rispetto della natura provenienti dalle mani sapienti dei produttori italiani del Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.Un grande incontro il loro, racchiuso in una box, figlia dei tempi della pandemia e dei, che nel giorno di2021 si fa cupidoper sfrecciare come un dardo nelle strade della città e portare a tutti gli innamorati un messaggio d’amore e di bontà, non solo per il palato ma anche per la Terra, tanto semplice quanto universale: “Dalla Terra al Cuore”, nasce così ildel Joia Alta Cucina Vegetariana firmato Pietro Leemann per Pink Lady.Ecco le 3 creazioni culinarie a base di mela Pink Lady e dai nomi evocativi “”, “” e “”, per un tributo in crescendo a chi si ama e a chi ama la Terra.

Per informazioni: www.joia.it