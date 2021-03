Ristorante Giovanni, doppia anima. Dal Piemonte alla cucina siciliana

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 18:36

L

Ristorante con delivery ma anche gastronomia

Si può pranzare alla carta o con formula veloce

a sala dell’Acquario, dove nel 1976 nasceva ildella famiglia Chiarenza, oggi ospita una moderna. Siamo in borgo San Secondo, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova, l’attività è a conduzione famigliare:, affiancato dal figlioè sempre presente in cucina. Prosegue per offrire anche a casa le preparazioni del ristorante, dalla pasta fresca con i sughi pronti ai piatti di pesce, dalle verdure ai classici della tradizione piemontese, ma anche la gastronomia tipica siciliana.L’ambiente moderno si contrappone allo stile classico del ristorante. Sugli scaffali si possono trovare la selezione dei formaggi e salumi piemontesi, che provengono da, da sempre serviti ai tavoli, e nel, supero con, la padellata siciliana di pesce e il plateau del Mediterraneo. Un luogo dalla doppia anima.Un angolo è dedicato alladi Giovanni, purtroppo non fruibile dal pubblico, che ospita una incredibile selezione di etichette storiche e diprovenienti da ogni regione d’Italia. Tante le grandi annate selezionate, un vero paradiso per intenditori, presentate con competenza dalladel locale. Si può pranzare alla carta al ristorante o in gastronomia con una formula veloce. Nel pomeriggio anche la formulaPer informazioni: www.ristorantegiovanni.it