Ristorante Tako Sushi a Roma: tutte le proposte disponibili

l ristoranteè uno dei ristoranti più rinomati di Roma per la cucina orientale e Fusion. Situato in zona Talenti, questo ristorante, recandosi presso Tako Sushi per il pranzo o per la cena.

Contrariamente a quanto molti pensano, non è sempre vero che per vivere un’esperienza culinaria di alto livello sia necessario recarsi in un ristorante stellato e spendere una cifra considerevole. Il ristorante Tako Sushi è il perfetto esempio di come sia possibile gustare dei piatti prelibati, preparati con ingredienti di prima scelta, senza dover sostenere un costo spropositato.

Le proposte del ristorante Tako Sushi

I clienti che decidono di consumare un pasto presso il ristorante Tako Sushi in zona Talenti possono scegliere tra le varie proposte disponibili. Questo ristorante propone un menù fusion ricco di piatti, non sarà difficile trovare le portate in grado di soddisfare i propri gusti culinari.

L'obiettivo di Tako Sushi è dare la possibilità ai commensali di vivere un'esperienza culinaria difficilmente ripetibile a Roma, per questo il menù è stato arricchito con piatti fusion che non si trovano facilmente in altri locali della zona. Questo ristorante non è dunque un normale ristorante di sushi, ma piuttosto un ristorante che desidera stupire i suoi clienti e lasciare loro un ottimo ricordo.









Una delle proposte più apprezzate dai clienti è il pranzo business, pensato per soddisfare le esigenze dei lavoratori che sono alla ricerca di un ristorante in cui trascorrere la loro pausa pranzo, evitando di mangiare sempre panini al volo e potendo invece valorizzare anche il pranzo di una normale giornata lavorativa. Il costo del pranzo di lavoro è di dieci euro, un prezzo contenuto e conveniente per i professionisti che lavorano in zona Talenti (o nelle vicinanze) e che vogliono assaggiare la cucina fusion del ristorante Tako Sushi.

Il ristorante è aperto per pranzo non solo per i lavoratori, ma anche per tutti i clienti a cui è venuta voglia di sushi e di piatti fusion. Ai clienti che si recano al ristorante per pranzo viene data la possibilità di scegliere tra il menù alla carta e la proposta all you can eat, che per pranzo ha il costo di 15,90 euro.

Le soluzioni disponibili per pranzo vengono proposte anche per cena. I clienti che andranno da Tako Sushi a cena potranno scegliere dei piatti direttamente dal menù optando per la formula alla carta, oppure potranno scegliere la formula AYCE e mangiare tutto quello che desiderano – rispettando il numero di ordini massimo per alcune portate indicate sul menù – al costo di 22,90 euro.

Sia per pranzo che per cena il ristorante propone dunque la formula all you can eat ed in entrambi i casi ad un prezzo concorrenziale. Il costo conveniente rispetto ai prezzi di altri ristoranti di sushi a Roma non deve far pensare ad una qualità più bassa: tutti i piatti del menù di Tako Sushi sono preparati utilizzando solo ingredienti di prima scelta, per mantenere alta la qualità di ogni portata.