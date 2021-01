Sale Grosso, bistrot mediterraneo da 10 anni in centro a Bologna

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 18:30

I

Massima attenzione al pescato in tavola al Ristorante Sale Grosso

Il pesce, protagonista in tavola

Antonella Giardini





Piatti originali, dall'antipasto al dessert

Un menu medio al ristorante Sale Grosso si aggira tra i 35-40 euro, vini esclusi

Arredamento minimal e vini bianchi da tutta Italia (e non solo)

n un caratteristico vicolo del centro storico che porta il nome del nobiliare Palazzo Facchini, a due passi del rinascimentale Palazzo Bentivoglio e del Teatro Comunale, un raccolto ed accoglientein stile, gestito con cura da. Antonella ai fornelli e il marito Marco in sala, a settembre festeggeranno (si fa per dire, visto il periodo) ildell’apertura, segnale che, in una città contraddistinta da un freneticodi gestioni e chiusure, testimonia l’affidabilità della loro proposta gastronomica.Come evidenzia la scelta del nome è ilad essere protagonista del, lavorato in stile decisamente mediterraneo, con massima attenzione al pescato (in buona parte di provenienza adriatica) e alla semplicità esecutiva. Pere reperibilità della materia prima il menu è mutevole, caratteristica che, per un ristorante di pesce, rappresenta un valore aggiunto.Le ascendenze pugliesi e marchigiane dei proprietari portano in tavola anche tante, l’immancabile(ormai sdoganata nell’abbinamento con prodotti ittici) mentre sui primi spiccano gli originali piatti come Passatelli in guazzetto di dentice e carciofi al profumo di citronella (16 euro) e Tubetti con cavolo romanesco, cannellini, cozze e vongole (15 euro). A seguire degni di nota il Baccalà mantecato con olive taggiasche e paprika dolce (18 euro) e Fave e cicoria con pane croccante al pecorino (15 euro). Nei, a fianco della tradizionale Torta di riso (7 euro), spicca l’originale Panna cotta al lime (7 euro) per un conto che si attesta sui 35-40 euro (vini esclusi).L’arredamento è minimal, con attenzione ai dettagli e soprattutto all’accoglienza “familiare” degli ospiti-clienti, con tavoli e sedie in legno per rendere più caldo l’ambiente, evocando l’atmosfera dellaCarta dei vini composta da una ventina di referenze, prevalentemente di bollicine e bianchi, distribuite dal Friuli al Salento con puntate in Champagne e Borgogna, con qualche produttore di nicchia da far conoscere e condividere, proprio come se fossimo ospiti a casa Giardini.Per informazioni: info@salegrossobologna.it