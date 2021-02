Sapori genuini e promozione: così Little Italy fidelizza la clientela

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 12:35

Il pizzaiolo Giuseppe Di Giovanni

, toscano, e i fratelli, campani, sono i titolari dei, ristopizzerie sulla cresta dell’onda da oltre un decennio a, zona stazione Centrale e Isola. Oltre 200 coperti in totale. «È stato un anno molto impegnativo», racconta, uno dei direttori, con alle spalle un’esperienza manageriale di lungo corso nell’Horeca. «Abbiamo lavorato con determinazione mantenendo ie rafforzando la fidelizzazione conin fase di. Una strategia che ha ripagato. Ogni volta che abbiamo potuto riattivare ilsiamo stati confortati dalle. Nonostante l’andamento altalenante tra aperture e chiusure abbiamo retto bene».Merito, oltre che della politica di marketing, anche dell’, pietra miliare di ogni formula ristorativa:, dalla zuppa toscana agli spaghetti alla chitarra, dall’orecchia di elefante all’ossobuco, in ossequio alla stagionalità. Una carta che comunque si evolve ogni mercoledì sia sul fronte pizza sia su quello gastronomia.La pizza di Little Italy è un, focaccioso e morbido su base Margherita che si declina intra classiche e creative. «Da una- spiega Fanelli - ricaviamo. Siamo abbondanti, in controtendenza rispetto al mercato. Il formato “super”, poi, è una dose da un quarto di teglia per appetiti robusti».Molto apprezzate la(mozzarella con uova di galline allevate all’aperto, guanciale marchigiano, pepe, Pecorino Romano), la(polpa di pomodoro, mozzarella, vera Parmigiana di melanzane, Grana Padano e basilico), la(polpa di pomodoro, mozzarella, stracciatella di Andria, rucola, pistacchi di Bronte tritati, pomodori secchi) e la, semplice e ricca di gusto, a base di polpa di pomodoro, mozzarella e origano.«Dedichiamo molta attenzione al- racconta- da quattro mesi, per quanto riguarda il pomodoro , abbiamo scelto. Abbiamo esordito con, un prodottoo per dar vita ai sughi in cucina. Unache garantisce una resa eccellente. Uno dei soci di Little Italy, sempre alla ricerca di prodotti da provare, mi ha consigliato di degustarlo. Il suo commento? “Una bomba!”. Aveva ragione. E così ha preso il via la collaborazione».Un percorso di partnership appena iniziato e che sulla base dei volumi e della segmentazione gastronomica dei due locali milanesi non può che ampliarsi. Sulla scia di Cuor di Pelato si stanno infatti valutando altri prodotti. D'altronde la gamma di Cirio Alta Cucina è ampia e variegata, in grado di assecondare le diverse esigenze del mondo della ristorazione.Per informazioni: littleitaly-milano.com