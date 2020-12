Scannabue lancia la Gastronomia Cucina piemontese e 800 etichette

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 07:35

asce a luglio di quest’anno, accanto allo storico ristorante di largo Saluzzo a Torino nel rione multietnico di San Salvario,di. Un locale nuovo che ricorda la vecchia bottega di vicinato; in cucina lo stesso team del ristorante. Una gastronomia con il mood di Scannabue Caffè Restaurant, aperto nel 2008. Le proposte culinarie rappresentano tutto il sapore e la tradizione della tipicacon l’aggiunta di qualche ricetta dedicata in esclusiva alla gastronomia.Ogni giorno ied isenza tralasciare il fondo bruno per condirli, il Prosciutto in gelatina ripieno di insalata russa, il Tonno di coniglio, le acciughe sott’olio e al verde, una selezione didell’omonima pescheria di Porta Palazzo. Per l’asporto ed il servizio di consegna a domicilio sono stati studiati dei menu per due persone: si può scegliere tra quello del bollito, della selvaggina, del tartufo e del pesce.Per avere una panoramica delle loro specialità è previsto uned uno dedicato alle proposte più cool del mese. In vendita all’interno della gastronomia tutta la loro ampia selezione di, ben 800 tra vini bianchi, rossi e bollicine, sia italiani che esteri e l’assortimento di specialità gastronomiche scelte tra una ristretta cerchia di piccoli produttori italiani.Il ristorante rimane aperto nel rispetto delle regole dell’ultimo Dpcm mentre la gastronomia tutti i giorni, dalle 10.00 alle 21.00.Per informazioni: www.scannabue.it