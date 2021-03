Trattoria Da Me a Bologna, fra la via Emilia… e il West

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 12:32

l titolo del celebrato album disi presta bene a definire la parobola culinaria di, che nel giro di pochi anni si è imposta all’attenzione della scena gastronomica bolognese con tracimante creatività e ferreo rigore esecutivo. Elisa è nipote d’arte, svezzata fra i tavoli di quella che è stata per decenni una certezza della cucina petroniana, la “” che il nonno gestiva insieme alla moglie Ada, da cui Elisa ha imparato le basi (e i segreti) della cucina felsinea. Il padre siciliano le ha innestato i profumi solari della natìa Sicilia e da questo mix è nata nel 2016 la sua idea di provare a seguire le orme di famiglia e dare vita alla “”. Scelta che in meno di 2 anni l’ha consacrata addirittura anel Sky “” condotto daUna vittoria che non le ha fatto montare la testa ed oggi, poco più che quarantenne, veleggia sicura con il suo stile di cucina che si esprime in piatti che alternano, come l’Uovo cotto a bassa temperatura, cavoli e topinambur, cubotti di polenta (10 euro), a ricordi familiari - vedi i Tagliolini come piacciono a mio padre, con squacquerone e friggione (11 euro). Non mancano i rispettosi omaggi cittadini come lae l’immancabile(ma solo la domenica a pranzo, come vuole la tradizione). O lecreative come i Passatelli con ragù di cortile, cremoso di broccoli e cime di rapa, olive leccine e un pizzico di liquirizia. Completano l’offerta l’attiguo vendita di, tra cui tagliatelle e tortellini preparati quotidianamente al matterello, proprio come faceva nonna Ada.Originale e ricercata lache si incentra totalmente su etichette regionali, ordinandole (e qui ritorna Guccini) seguendo la via Emilia da Piacenza a Rimini. Conto sui 35 euro, assolutamente ben spesi. Niente da dire, Danio e Ada sarebbe davvero fieri della loro intraprendente nipotina.Per informazioni: www.trattoriadame.it