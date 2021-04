Vaffanpollo, la rosticceria di Bergamo che sogna di diventare un franchising

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 11:10

Cesare Bonini

Ristorazione nel dna

Clientela variegata

Nome divertente

Aperti per asporto e delivery

Progetto in espansione

Attrezzature di ultima generazione

oraggio, intraprendenza e voglia di fare sono gli ingredienti che hanno portato alla nascita del primoda qualche settimana. Vuoi per il nome accattivante, vuoi per le capacità imprenditoriali unite a un prodotto molto richiesto, la nuova attività sta già avendo un certo seguito.(19 anni), studente all’ultimo anno di ragioneria, ha realizzato il suo sogno: aprire un locale tutto suo, con una prospettiva di crescita già a breve termine., con il padre Marco che ha gestito in centro a Bergamo il Manhattan, ristorante-pizzeria di successo dal 1990 al 2000. Successivamente Marco Bonini ha aperto l’Eurogastronomia di Grassobbio, ora passata sotto il marchio Bergel.Ma il protagonista oggi è il figlio Cesare, che dal 6 febbraio è orgogliosamente dietro al bancone del suo nuovo punto vendita. «Nonostante il periodo complicato a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19,– afferma Cesare Bonini - Abbiamo una clientela variegata, attirata dalla novità e dalla qualità dei nostri prodotti».La prima curiosità consiste nel capire le origini del, scelto per la nuova attività. «Il progetto di aprire un locale è partito circa tre anni fa – ricorda Cesare - In un primo momento avevamo pensato ad un’offerta diversa, ma poi abbiamo scelto di partire dal classico pollo allo spiedo. Nei mesi scorsi, quando ne parlavamo in famiglia, cercavamo un termine originale che caratterizzasse l’attività. Dopo un po’ che ci pensavamo, ci è venuta come battuta “Ma Vaffanpollo”. Al momento eravamo indecisi, anche perché temevamo che il termine non fosse gradito a tutti i nostri futuri clienti, ma poi abbiamo deciso di mantenerlo, alleggerendo un po’ l’espressione con l’eliminazione del “ma”. Devo dire che è stata una scelta vincente, perché tutti quelli che vengono a trovarci rimangono colpiti dal nome originale e dalla grafica che portano con sé una».La nuova attività di. Le specialità in menù in poco tempo sono state molto richieste anche al di fuori dei confini cittadini. «Siamo molto felici che i nostri prodotti selezionati abbiano successo anche nei paesi limitrofi – prosegue Cesare Bonini - È solo l’inizio, perché puntiamo a crescere nel breve periodo, in modo da portare avanti il nostro progetto».Già, perché il giovane imprenditore sta giàche segnerebbe l’inizio dell’espansione verso una catena di punti vendita. E non è escluso che in futuro ilda proporre in tutta Italia.Per ora il quartier generale è a Bergamo, in via Rossi, a fianco dell’ingresso del supermercato “Carrefour”, a pochi metri da via Baioni.Qui il, sono stati installati forni di ultima generazione della Rational Italia e un mantenitore Unox utilizzato anche nelle cucine stellate e distribuito dalla Megam di Grassobbio. I fornitori sono stati selezionati con cura, in modo da, con un’attenzione particolare alle, come il salumificio Gamba Edoardo di Villa d’Almé, che fornisce la carne per le diverse preparazioni.“Vaffanpollo” offre anche la possibilità di. In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, il nuovo locale rappresenta un segno di speranza per molti imprenditori, in attesa della vera ripartenza.