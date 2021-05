Vivo, secondo locale a Moscova. Sapori di mare in tavola nel dehors

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 13:30

Sapori e profumi di mare a Milano

Un dehors ampio ed essenziale, in cui vele bianche fanno da cornice

Un menu che sa di mare

ivo nasce nel 2013 da una famiglia di pescatori dell’Argentario. In pochi anni diventa un attore di primo piano nellanele nella produzione diper il consumo crudo. Questo processo porta ia percorrere la strada della. Una strada al galoppo. Hanno aperto cinquein Italia. L’ultimo nato, il 5 maggio, è il secondo locale sulla scena Milano, nella centrale via Statuto, trae la movida diVivo accoglie i suoi ospiti in uno spettacolareampio, in cui delle vele bianche fanno da cornice, coprendo i tavoli e il bancone. Un gozzo del 1965 ristrutturato a mano da, l’ultimo maestro d’ascia dell’Argentario. Ampio, essenziale, accogliente l’interno. Un locale che profuma di mare, per davvero.Basta sfogliare ilper imbattersi in Paccheri al ragù di totani e rosmarino, Frittura di calamari e gamberi, Filetto di orata alla mediterranea con patate o Lingotto marinato di Pesce Re. Anche sul versante crudo non si scherza: Battuta di tonno al naturale, Carpaccio di seppia e polpo, Tris di tartare: tonno, ricciola e polpo.Per informazioni: www.ristorantevivo.it