Un insolito Lago di Garda da scoprire in macchina d’epoca

22 novembre 2020

Nel cofanetto un un voucher valido per un anno

Guanti, occhiali e degustazione di prodotti: nel box tutto per una giornata speciale

Tour guidati tra le bellezze del Garda

osa regalare aa un amante dellee della bella vita? La soluzione è un cofanetto regalo, che arriva direttamente a casa con un voucher valido per un anno, per noleggiare una spider o una leggendaria auto d’epoca, e partire (nei mesi successivi) alla volta di itinerari suggestivi, ma poco battuti.Mezza giornata, un giorno intero o un, per concedersi una fuga in due, open air, lontano da tutti, provando l'ebbrezza di guidare modelli mitici, che hanno fatto la storia.Nell'elegante cofanetto - preparato da, ditta di(Brescia) specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente - ci sono anche guantini in pelle per il perfetto slow driver e occhiali da sole anni ’60 (per la navigatrice) oltre alle mappe con i più bei tour consigliati. Avverare un sogno a quattro ruote su, Maggiolino Karmann, Fiat Cabriolet, Triumph Spitfire,e tante altre splendide vetture, è davvero molto semplice. Il costo per una giornata di noleggio è a partire da 200 euro e include una mini degustazione di prodotti tipici del territorio gardesano.Nel 2020, Slow Drive, per celebrare i suoi 15 anni di successi, ha ideato una nuova esperienza, appassionante e anche conveniente: i tour guidati. Tra gli itinerari proposti, il tour guidato deiin spider d’epoca, tra le perle nascoste di Polpenazze del Garda, le magnifiche spiagge di Porto di Portese e il Castello di Padenghe sul Garda con la sua meravigliosa vista del lago. Oppure il giro fra le, che tocca il lungolago di Desenzano e i bellissimi borghi di Castellaro Lagusello e Borghetto sul Mincio.L’appuntamento è sempre nella sede di Slow Drive del Lago di Garda, dove i partecipanti, dopo aver scelto la propria vettura preferita, prendono parte a un briefing sulle caratteristiche di guida e sui singoli modelli, per poi mettersi al volante e partire insieme in un percorso fra le meraviglie delin auto d'epoca senza conducente hanno durata di circa 3 ore e mezza e si svolgono tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 oppure dalle 15 alle 18.30. Ogni vintage tour è per massimo 8 persone, distribuite in 3 o 4 vetture. I vintage tour in auto d'epoca sul Lago di Garda sono a partire dal prezzo speciale diPer informazioni: www.noleggioautodepoca.eu/it/