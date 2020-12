Un ritorno a viaggi sostenibili grazie alla Gift Card Perle Alpine ed Ecobnb

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 14:50

Coupon validi per 20 località sulle Alpi tra Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e Germania

Tutte gli hotel sono eco-friendly

Un regalo da sogno e allo stesso tempo responsabile

Germania

Austria

Svizzera

Italia

Slovenia

Perle Alpine sono, lanciati dall’associazionee dal portale, che permettono di prenotare e vivere una vacanza sostenibile in oltre 20 località di montagna in. Alpine Pearls, che promuove dal 2006 un turismo “slow” a basso impatto ambientale sulle Alpi, ed Ecobnb, la piattaforma che dal 2015 raccoglie strutture ricettive certificate per il loro impegno a tutela dell’ambiente, aggiungono così un altro tassello ad una già proficua cooperazione.Chi riceverà la Gift Card potrà utilizzarla per prenotare un soggiorno nei quasi 100delle Perle delle Alpi e sperimentare l’emozione di unain “mobilità dolce”, lontano dal traffico e a stretto contatto con i territori, i loro profumi e le loro tradizioni.Un regalo che è anche una promessa: torneremo a viaggiare in piena sicurezza per scoprire l’incanto dellaed esplorare angoli sconosciuti e incontaminati dell’. «In questi mesi - spiega il ceo di Ecobnbabbiamo imparato ancora di più e sulla nostra pelle quanto sia importante per noi e il nostro benessere immergerci tra i boschi, respirare aria pulita, esplorare la natura che ci circonda e vivere attimi straordinari. E abbiamo realizzato più che mai quanto sia importante vivere in armonia con l’».A sostenere che non c’è niente di meglio che regalare un’esperienza speciale e autentica è anche la scienza: alcuni studi dimostrano che i doni esperienziali rafforzano le relazioni tra chi regala e chi riceve e rendono le persone più felici, in misura molto maggiore rispetto agli oggetti materiali. Questo succede perché le esperienze danno piacere non solo quando le viviamo, ma anche durante la programmazione e soprattutto in seguito, quando le ricordiamo e le raccontiamo.Le Gift Card Perle Alpine sono ilper chi ama la montagna e desidera ripartire da un modo di vivere e di relazionarsi con l’ambiente più pulito e, e quindi anche più sano. Per ogni notte di vacanza trascorsa in una struttura ricettiva eco-friendly vengono risparmiati circa 8 kg di, l’equivalente di 295 nuovi alberi piantati. Un dono dunque responsabile, per regalare ai propri cari il sogno di una vacanza in alcune fra le più belle località delle Alpi.: Bad Reichenhall, Berchtesgaden: Hinterstoder, Mallnitz, Neukirchen am Großvenediger, Werfenweng, Weissensee: Les Diablerets, Disentis/Mustér: Alpe Cimbra, Ceresole Reale, Chamois-La Magdeleine, Cogne, Forni di Sopra, Funes, Limone Piemonte, Moena, Moso in Passiria, Racines: Bled, BohinjPer informazioni: ecobnb.it/blog/gift-card-perle-alpine-regala-vacanza