La fiaccolata di Courmayeur si fa, trasmessa via social: «Siamo una comunit pronta a ripartire»

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 12:19

Quest'anno all'appuntamento tradizionale si potrà assistere via social - foto: Impressioni di viaggio (foto d'archivio)

vuole mandare un messaggio: "Siamo qui, siamo una siamo pronti a ripartire ". Lo fa riproponendo in una veste nuova uno dei più apprezzati e scenografici eventi del suo inverno, ladei, che precede tradizionalmente il. Appuntamento il 30 dicembre, dopo il tramonto, aQuest’anno la fiaccolata sarà organizzata in versione “”, per rispettare le disposizioni vigenti. Una modalità differente, ma che permette comunque di portare avanti unache riscalda il cuore e gli occhi, e che risale alla prima diffusione delloa Courmayeur, negli anni ’30 del '900.A reggere le fiaccole saranno i maestri di sci dellae dellae ledi Courmayeur. Idealmente rappresenteranno l’ insieme degli , compresi glie i. E tutti coloro che ogni giorno, in tempi “normali”, accolgono le persone, le portano in montagna, diffondono l’amore per gli orizzonti sconfinati, lo sport all’aria aperta, la cucina e le tradizioni locali. L’anima di Courmayeur, in sintesi.Saranno loro a trasmettere, con immagini e video diffusi sui social, gli auguri della località ai piedi del Monte Bianco.