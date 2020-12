Il viaggio del futuro? In Salento con la Eco box che fa bene ai viaggiatori e ambiente

Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 07:32

La Rete di imprese della Sostenibilità Uunisce aziende con gli stessi valori e un elevato grado di ecorating

u cosa punta ile ildel? Su. E ancora:, ma ricchi di, in pieno stile. Minimoper viaggiare in modo, con un’offerta che abbraccia la Puglia 365 giorni l’anno. L’idea che animaè proprio questa.Nata prima del lockdown, ladidellaoggi ha ancora più senso. Uniscecon gli stessie un elevato grado di ecorating, i cui indicatori sono i rifiuti, l’alimentazione, la mobilità, l’acqua e l’energia e consiste nel quantificare ildelladel pianeta, cioè l’area fertile disponibile per rigenerare ciò che consumiamo e assorbire l’anidride carbonica che emettiamo.Tre giovani sognatori -della Cooperativa InnovAction impegnata a certificare gli eventi salentini più- hanno incontrato nuovi compagni di viaggio, come il tour operator delle due ruote Salento Bici Tour – I Slow You e 7 aziende che praticano: Azienda agricola Corrado Losavio, Agriturismo Lu Schiau, Azienda agricola Caseificio Sciacuddri, Agricampeggio Le Fattizze, Agricola Samadhi, Azienda Agricola Agrosì e Terrarossa società cooperativa.Ogni stagione ha il suo tour, con storie, suggestioni, paesaggi, profumi e sapori diversi, ma con due punti fermi: lache accoglie gli ospiti e un piccolo rito per rendere il futuro più verde, con la piantumazione di una piantina per la realizzazione di un “”.e leproposte si snodano tra masserie, borghi, antichi sentieri e puntano alla lotta all’affollamento, all’inquinamento e agli sprechi, alla cura dei luoghi e alle buone pratiche agricole.Così nascono due pacchetti speciali per una fuga nel Salento in, valida fino al 21 marzo 2021 o se l’emergenzaprosegue, anche dal 22 settembre 2021 al 21 marzo 2022.Si trattadelnella versione. Da prenotare e acquistare online per sé o come originale regalo di Natale. Un weekend in campagna, lontano da tutto, anticipato da unnei luoghi che si visiteranno di persona, scaricabile dal sito. Due notti in agriturismo o casa vacanza, una cena per due, una visita con degustazione o laboratorio, prodotti tipici stagionali, a prezzi davvero low.Il Buongustaio Goloso sarà accolto dall’Eco Travel Assistant in un luogo che sa di storia e di sapienza antica, ildi, custode deldellae delle tradizioni popolari del Salento, dove si può arrivare anche in treno, quello delle Ferrovie Sud Est partendo da, con fermata a prenotazione proprio dentro il Museo.Uno scrigno di oggetti del passato ein 20mila metri quadrati con giardino e colonnato, dove si ascoltano aneddoti, si visita l’orto che custodisce piante e semi antichi, oltre alle essenze delle erbe spontanee e si degustano ortaggi e legumi. Si riceve la mappa della Rete per meglio muoversi tra le aziende, alcuni prodotti stagionali tipici in omaggio (un delizioso formaggio prodotto da Sciacuddri a Cutrofiano e un vasetto di miele di Terrarossa soc. coop di Tiggiano) e si pianta tutti insieme la piantina per il bosco diffuso nel Salento.Il Buongustaio Vegetariano farà tappa nella, a, per una cena vegana da Samadhi, una tenuta ottocentesca con villa d’inizio ‘900 immersa in dieci ettari di, dove tutto ruota intorno al benessere, si fanno, è anche sede del centro YIS,, meta di maestri provenienti da tutto il mondo. Parteciperà al laboratorio di pasta fatta in casa, preparerà le tipiche orecchiette e “sagne ncannulate” con farine locali a basso contenuto di glutine, che degusterà a fine corso e si porterà a casa una lattina di olio evo bio Agrosì e 500 grammi di legumi locali dell’Azienda Agricola Corrado Losavio. Cibo sano, cura del corpo e dello spirito per una vacanza lenta e rigenerante nel Salento.Per informazioni: pugliaecotravel.com