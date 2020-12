Il 2021 sarà avaro di "ponti". Il primo sarà il 2 giugno, ma è mercoledì

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 18:05

opo tanti giorni passati in casa fra lockdown, zone colorate o quarantene, per il 2021 cresce la voglia di evasione. A parte le vacanze e le ferie, in tanti sperano almeno in qualche week end giusto per riprendere il gusto di viaggiare…. Ma, sempre che il covid venga archiviato in tempo con le vaccinazioni, il calendario dei prossimi mesi non permette molti ponti. Bisogna arrivare al 2 giugno (ma è mercoledì, come l’Immacolata). Unica certezza il lunedì del 1° novembre.

Il 25 aprile e Ferragosto cadono ad esempio di domenica, mentre il primo maggio e Natale sono di sabato.



Bisognerà pensarà a week end un po' più lunghi usando giornate di ferie.

Ecco le principali festività del 2021 (occasione in genere di ponti) e i relativi giorni della settimana: