Pedalando nelle Marche. Un inverno tra natura e borghi

Pubblicato il 10 gennaio 2021 | 07:30

U

Vincenzo Nibali a Torre di Palme (Fm)

L’anello di Ascoli

La campagna di Ascoli Piceno - Foto Maria Uspenskaya

I Monti Sibillini

I Monti Sibillini

La provincia di Fermo

Il borgo di Sarnano (Mc)

Gli anelli di Macerata e Ancona

Pedalando nella campagna di Ancona - Foto Andrea Tonti

La provincia di Pesaro

napuò essere un’occasione per visitare luoghi mai visti, perle nascoste nel territorio, magari percorrendo proprio sulle due ruote anche centri storici e paesi. Leoffrono infinite possibilità diè il progetto ideato e realizzato dalla Regione con l’obiettivo die valorizzare le strade secondarie dal mare alla montagna. Ben– in continuo aumento e aggiornamento – che possono essere percorsi da tutti i tipi di ciclisti, dai principianti ai più esperti.La filosofia del progetto è stata sposata anche dall’artistache ha visto nella regione un luogo di “Rinascita”, coniando il concetto di “” e associando la sua opera più rappresentativa - il Terzo Paradiso rappresentato da tre anelli concentrici - ai vari percorsi di Marche Outdoor.Impostando un itinerario da sud a nord, punto di partenza è la provincia di Ascoli Piceno, dove il consiglio è quello di seguire l’itinerario del, un percorso che si compone di ben 77 chilometri di pedalata con un dislivello di 1465 mt, che permette anche di visitare una delle città medievali più belle d’Italia:, la città delle cento torri. Ascoli è interamente edificata sul travertino, un particolare e affascinante marmo che si trova nel territorio e che, dal periodo umanistico, è diventato parlante grazie all’incisione sugli architravi delle porte dei palazzi di frasi, motti e proverbi, religiosi o irriverenti, in latino e in volgare di cui oggi se ne contano oltre cento lungo le sue “rue”, le vie della città. Il giro in bici continua raggiungendo il, itinerario tra i più appassionanti e suggestivi con i suoi 86 km e 1907 mt di dislivello, che attraversa parte del. La prima parte del percorso è collinare, poi da Piantipiega al km 38 ci si dirige verso le, uno degli ambienti più naturali e spettacolari dei Monti Sibilini. Qui il paesaggio muta rapidamente, con scorci montani e tornanti risalendo fino a Fiastra. Si sale ancora verso Bolognola, scorgendo le principali vette dei Sibillini e si passa per Pintura e si arriva al famosocon il bellissimo balcone panoramico con una visuale che va dal Conero fino a San Benedetto del Tronto. Infine ripercorrendo nel verso opposto la famosa salita Sarnano – Sassotetto, scoglio di diverse Tirreno-Adriatico, si arriva appunto a, uno dei borghi più belli d’Italia.Continuando l’itinerario ad anelli di Marche Outdoor, si raggiunge la provincia di Fermo, dove si può percorrere il primo anello di, percorso di 92 chilometri con 1361 mt di dislivello che dal mare porta all’entroterra. Consigliata una pedalata sul lungomare: la pista ciclabile tra Porto S. Elpidio e Porto S. Giorgio è lunga 16 chilometri. Da non perdere la frazione di, un borgo medievale che, sorgendo su un punto elevato molto vicino al mare, gode di una veduta panoramica sul litorale davvero nitevole. Arrivando a Fermo ci si immerge nel più autentico Rinascimento.Si raggiunge quindi la provincia di Macerata, da percorrere seguendo il primo anello di. Per visitare al meglio la zona, il consiglio è quello di fare un percorso nel percorso seguendo l’itinerario dei. Si prosegue poi nella provincia di Ancona, per percorrere il primo anello dicon i suoi 102 km e un dislivello di 1200 mt. Il punto di partenza è Numana, situata alle pendici del monte Conero. Si prosegue quindi lungo la dorsale del promontorio attraversando Sirolo, per raggiungere Camerano, adagiato su pendii che degradano verso le rive del fiume Aspio, circondati da vigneti da cui nasce il. Si prosegue fino a giungere nella valle dell’Aspio, piccolo fiume che nasce sotto la cittadina di Offagna e si dirige verso il Conero. Dopo 29 km, si sale leggermente, 3-4% circa verso Polverigi, direzione Santa Maria Nuova, pedalando su di una delle più belle e panoramiche strade della provincia di Ancona, la provinciale del Vallone. Una volta oltrepassata Santa Maria Nuova, si prosegue verso Jesi.L’ultima parte di questo lungo percorso in bici che attraversa le Marche è quello che fa capo al secondo anello didi 138 km e un dislivello di 1768 mt che attraversa luoghi ricchi di storia e cultura come, solo per citarne uno. Vale anche la pena di percorrere l’itinerario delledi 64,5 km e 1665 di dislivello che permette di scoprire la natura e la storia del Montefeltro toccando suggestivi borghi e paesaggi affascinanti. Infine, una piccola deviazione da non perdere:, un percorso ripido che risale il Monte Carpegna, chiamata così in onore di Marco Pantani che preparava qui le sue vittorie.Per informazioni: www.marcheoutdoor.it