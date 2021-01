Gli italiani hanno voglia di viaggiare. Per Qatar Airways il 30% è pronto a volare subito

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 15:45

G

Il 30% degli italiane sarebbe pronto a viaggiare subito

I dati della ricerca

Torna la voglia di viaggiare in gruppo

Mete lontane

li italiani hanno voglia di tornare a. Meglio verso mete lontane. Sogni e progetti raccolti dasecondo cui l’80% dei nostri connazionali si immagina già su un aereo nel prossimo futuro, con un 30% che sarebbe disposto a partire oggi stesso.Secondo il sondaggio commissionato da Qatar Airways alla società di ricerca, gli italiani hanno voglia di. E come dargli torto dopo un 2020 segnato dae limitazioni di diverso colore? Ecco allora che, in attesa della riapertura delle frontiere e dell’introduzione del passaporto vaccinale , ci si può indulgere in sogni a occhi aperti.Dalle risposte degli intervistati emerge che, nel 45% dei casi, il solo pensiero di salire su un aereo basta a rendere contenti i futuri viaggiatori. Mentre il 40% ripensa con piacere oai viaggi passati. Sentimenti, quest’ultimi, che crescono fra i viaggiatori abituali, circa tre milioni di persone che di questi tempi avrebbero già organizzato le proprie vacanze. Certo, anche nel contesto attuale non mancano gli, essenzialmente giovani uomini fra i 25 e i 34 anni.Spesso separati e divisi durante il corso dell’ultimo anno, gli italiani ora anelano a un. Non troppo allargato, ovviamente. Basta la. Per la maggior parte degli intervistati, appartenenti a tutte le fasce di età, il compagno ideale del prossimo viaggio da sogno è il proprio partner (65,8%) o i propri figli (33%). Anche ifra i 25 e 35 anni di età, solitamente più indipendenti in fatto di viaggi, sembrano non voler rinunciare all’idea di partire in compagnia dei genitori. Circa il 14%, opterebbe per un viaggio di famiglia. La quasi totalità (circa il 70.9%) sogna di viaggiare con ilo in alternativa con uno o più(25,4%).Ad accomunare i desideri di tutti i viaggiatori c’è un refrain ricorrente: andare lontani. Lo studio di Qatar Airways rivela che l’intramontabile(18%), la multiculturale(9%), la vibrante(9%), che nel 2021 recupererà i Giochi Olimpici della scorsa estate, popolano i sogni di viaggio degli italiani per il prossimo futuro. Lesi confermano un grande classico per gli italiani in cerca di relax. Mentre l’è la prima scelta per chi cerca un’avventura, anche formato famiglia.