Brisighella, borgo da vivere slow tra edifici storici e prodotti tipici

Brisighella è per la spiccata vocazione all’ospitalità e al turismo sostenibile





Cittadina slow tra le più belle d’Italia

Il borgo dei tre colli

A spasso per il centro storico

Il centro storico ottimamente conservato





Buona cucina e prodotti tipici

Dall’olio Brisighello al carciofo moretto

L’olio extravergine di Brisighella dal sapore piccante e piacevolmente amarognolo. Fonte: Brisighella.org





ungo la strada che collega Faenza (Ra) a Firenze si trova, un bellissimoin provincia di. Un’autentica perla placidamente distesa ai piedi dell’Appennino tosco romagnolo e immersa nel cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.È da tempo rinomata per la spiccata vocazionee alche le è valsa la certificazione di “Città Slow”. Fa anche parte dell’esclusivo club dei “Borghi più Belli d’Italia” grazie al centro storico ben conservato, al mare di verde che impreziosisce i dintorni, alle tantee alla qualità della vita. È anche inserita tra le “Città dell’olio e del vino” in quanto è zona di produzione dell’olio extravergine di oliva Dop “Brisighello”.La tranquillità che regna nel borgo e lee salso-iodiche delle sue terme, conosciute fin dall’antichità e giunte fino a noi intatte in tutta la loro efficacia terapeutica, ne fanno il luogo ideale anche per un periodo di riposo dedicato aled alla cura di sé stessi.Brisighella è anche conosciuta come il “nel cuore della Romagna”. I colli in questione sono tre pinnacoli gessosi su cui poggiano una, unae unLe prime tracce della cittadina risalgono alla fine del ‘200 quandoda Susinana, un famoso condottiero medievale citato anche da Dante della Divina Commedia, fece costruire, su uno di tali pinnacoli, un fortilizio (l’attuale Torre dell’Orologio) ai cui piedi iniziò lo sviluppo del borgo.Ilcircostante però era già abitato in tempi antichissimi. Infatti alcuni reperti ritrovati nella “Grotta Tanaccia”, una delle più belle e conosciute dell’intera Vena del Gesso, riportano aled all’Età del Bronzo, mentre la necropoli rinvenuta nella frazione di San Martino in Gattara, contiene tombe dio addiritturaLe cose da vedere a Brisighella sono tante. Per rivivere gli incanti medievali si può visitare, con calma, ilottimamente conservato, dove arte, storia e architettura sembrano fondersi a ogni passo per dare vita a qualcosa di unico.Passeggiando per il dedalo diacciottolate che ne costituisce il cuore più prezioso, si incontra la “Fontana Vecchia” la più antica fonte pubblica del paese, poi la “Porta delle Dame” che segna l’ingresso nel cuore antico del borgo e a seguire l’Antica Via del Borgo (o Via degli Asini).Quest’ultimo è un percorso sopraelevato, costruito probabilmente nel 14° secolo, e utilizzato inizialmente comedi ronda per i gendarmi posti a guardia della cittadella. Nei secoli successivi, quando perse la, venne coperto ed inglobato nelle casette retrostanti. L’illuminazione arriva da una serie di caratteristiche finestrelle ad arco, di varia grandezza, posizionate lungo il percorso che creano affascinanti effetti di luce. Le casette di questa via furono per lungo tempo abitate dai birocciai che, a mezzo di “” trainate da asinelli, trasportavano ildalle cave sovrastanti il paese. Proprio da questa attività del passato nacque il soprannome, Via degli Asini, una preziosità architettonica unica al mondo assolutamente da vedere.A Brisighella - che ha dato i natali a otto, tra cui Amleto Giovanni Cicognani per vari anni segretario di Stato e decano del Collegio Cardinalizio, ci sono anche moltiche meritano una visita. Tra questi spicca la Pieve di San Giovanni un suggestivo tempio in stile romanico costruito attorno al 5° secolo e poi ampliato tra l’11° e il 12° secolo. È comunemente chiamata “Pieve Tho” o in “Ottavo” perché costruita all’ottavo miglio dell’antica via romana che da Faenza portava in Toscana.Non può mancare una visita ai treche la guardano dall’alto come ne fossero i custodi. Sul primo si trova la Rocca con la sua tipica architettura di fortezza medievale con i fori per le catene dei ponti levatoi sopra la porta d’ingresso, i beccatelli e le caditoie, i camminamenti sulle mura di cinta e le feritoie.Edificata all’inizio del 14° secolo dai Manfredi, signori di Faenza, rimase nella disponibilità di questa famiglia fino al 1500 quando passò dapprima a, poi ai Veneziani ed infine allo Stato Pontificio. Attualmente ospita il “Museo l’Uomo e il Gesso” un affascinante percorso a ritroso nel tempo che descrive il rapporto dell’uomo con questo territorio e con il minerale che lo caratterizza. L’interessante passeggiata che parte dall’età protostorica, attraversa l’età Romana ed arriva aled alSugli altri due colli si trovano rispettivamente il Santuario della Beata Vergine del Monticino dove viene venerata una sacra immagine in terracotta policroma datata 1626 di autore ignoto e la Torre dell’Orologio che, assieme alla Rocca, costituì il sistema difensivo principale del centro abitato. Danneggiata e più volte ricostruita, fu completamente rifatta nel 1850 e nello stesso anno vi fu posto anche l’orologio con un originale quadrante a sei ore.A pochi chilometri dal borgo meritano una tappa anche lache presenta un interessante percorso ipogeo con ambienti suggestivi arricchiti da fenomeni carsici (il percorso turistico è di circa 500 metri e si percorre in un’ora) ed il Centro Visite di Cà Carnè che si estende per 43 ettari sui Gessi di Rontana e Castelnuovo.Non si può lasciare Brisighella senza assaggiare alcune delle suetra cui primeggiano il, iautoctoni, istagionati nelle grotte di gesso, lafatta in casa tirata a mano, idimenticati tra cui laextravergine di oliva “”.L’importanza di tali prodotti è tale che nel corso dell’anno vengono celebrati con sagre e feste paesane che richiamano schiere di appassionati.Sul gradino più alto del podio si trova, a pieno titolo,extravergine di Brisighella dal sapore piccante e piacevolmente amarognolo, ottimo sul pesce, per insaporire verdure e per preparare salse. Il meglio della produzione viene ulteriormente selezionato e prende la denominazione di Brisighello, un intenso extravergine a denominazione diAltro prodotto principe è ilmoretto un ortaggio autoctono, biologico e succulento che nasce spontaneo nei tipici calanchi dell’Appennino brisighellese. Può essere consumato crudo e leggermente lessato e condito con sale ed un “filo” di olio Brisighello con il quale si sposa alla perfezione.Tra le eccellenze gastronomiche di Brisighella c’è anche la “”, letteralmente “”, unarealizzata con sfoglia tirata a mano su cui viene spalmato un delizioso ripieno a base di formaggio fresco e parmigiano e, poi ricoperto da un’altra sfoglia. Il tutto è poi tagliato a piccoli quadratini. Anche alla “spoja lorda” è dedicata una festa (che in genere si svolge tra aprile e maggio) dove sono presenti le sfogline con seguitissime dimostrazioni di preparazione di questo piatto tipico da degustare in brodo, come vuole la tradizione, od anche asciutto con un saporitoNell’arco dell’anno, in particolare dalla primavera all’autunno, è un susseguirsi di feste eche ne fanno anche la meta perfetta per una gita domenicale per immergersi nelle sue atmosfere medievali e nel contempo degustare alcune eccellenze della sua interessante e ricca gastronomia.Per informazioni: www.brisighella.org