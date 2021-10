Amalfi, al Caruso omaggio ai prodotti tipici della Costiera

Il prossimo 10 ottobre, con l’evento gastronomico “A tu per tu”, l'hotel Caruso di Amalfi vuole raccontare i luoghi unici a cui appartiene: Ravello, la Costiera e tutto il comprensorio dei Monti Lattari non sono solo una cornice meravigliosa di scogliere a picco sul mare e paesini incastonati come gemme preziose, ma un autentico giacimento di tradizioni e cultura popolare, artigianato e prodotti tipici d’eccellenza.

La terrazza dell'hotel

La filosofia del Caruso

Realtà da preservare e far riscoprire nel segno della sostenibilità con un impegno sempre maggiore a supporto delle piccole realtà del territorio, questo l’obiettivo e la priorità che il Caruso pone al centro della sua filosofia. Ed è per questo che il Caruso propone, come sue attività principali, visite esclusive per entrare nel cuore di queste realtà, avere un approccio diretto con i produttori aprendo un modo nuovo ed inaspettato: conoscere i processi di lavorazione, la cura nel seguire ogni singolo passaggio della produzione, la garanzia di ottenere prodotti di eccellenza che hanno a cuore il rispetto della materia prima, della natura, dell’ambiente e del consumatore finale.

Il format dell'evento

Per la prima edizione di “A tu per tu”, la meravigliosa terrazza Belvedere dell'hotel si anima con una verace “festa della domenica” dove i nostri produttori locali mostreranno tesori gastronomici e autentici di quella terra: i vini rinomati della Costiera Amalfitana con l’azienda “Marisa Cuomo” di Furore, i vini d’eccellenza cilentana e le mozzarelle di bufala di Paestum con l’azienda “San Salvatore 1988” , il limone sfusato amalfitano nelle sue svariate declinazioni con l’ “Azienda Agricola Salvatore Aceto”, la colatura di alici e il tonno rosso di Cetara di “Armatore”, la pasta di Gragnano del “Pastificio Gentile”, i salumi, formaggi e miele di Tramonti.

La Pastiera, uno dei prodotti tipici

A richiamare la tradizione artigiana locale, Vittorio, pittore ravellese, Raffaele Amato artigiano a tutto tondo, Armando Malafronte artista - fiorista, Mamma Felicia e la sua arte della pasta a mano. Non poteva mancare il tocco sapiente dello chef Mimmo Di Raffaele, che parteciperà a questo momento genuino e di condivisione, con un speciale menù dove il territorio incontra la sua personale visione, nei piatti della tradizione legati rigorosamente alla stagionalità dei prodotti. Sarà una domenica di festa all’insegna del gusto sulle note di chitarra e mandolino. L’evento avrà inizio alle 12.00 e il costo a persona sarà di 80 euro con bevande incluse.