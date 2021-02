Bergamo-Brescia in bicicletta tra sapori e patrimoni dell'Umanità

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 12:00

a cultura e il turismo per sconfiggere il Covid. Nel pieno della terza ondata dellache sta ''impestando''e in parte la provincia di, le due città hanno siglato un accordo per avviare il primo progetto concreto verso il 2023, anno in cui saranno ''Capitali Italiane della Cultura''.hanno infatti presentato il progetto dellache unirà lungo una settantina di chilometri, la Leonessa e la Città dei Mille. Un percorso che attraverserà una trentina disu percorsi in parte già esistenti e da riqualificare, che mira a valorizzare non solo le tante - nascoste - bellezze artistiche e ambientali sparse fra la pianura, ile collina, ma anche le molte eccellenzee le innumerevoli risorse turistiche di queste due martoriate province riconosciute, per alcuni gioielli, patrimonio Unesco.Bellezze dell'Umanità. Dalla, scendendo verso le Mura Venete e l'Accademia Carrara, si attraversano piccoli e grandi borghi e si arriva fino alla splendida, allo scrigno di tesori della Pinacoteca Tosio Martinengo e alla ritrovata Vittoria Alata.Il tutto grazie ad un turismo, dimenticando almeno per un giorno le auto. La sfida delle due ruote, ricordando quel che ha scritto il padre della Beat Generation, il bresciano, scomparso a 101 anni, l'altro ieri San Francisco: «Mangia bene, ridi spesso, ama molto».