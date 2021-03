L’Oltrepò Pavese visto con nuovi occhi in un contest fotografico aperto a tutti

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 10:37

«Le colline dell'Oltrepò sono un puro incanto. Dall'alba al tramonto e con questovogliamo che siano le foto, gli scatti, le parole di chi visita l'Oltrepò Divino a raccontarlo - spiegano i ragazzi del team Oltrepò un gruppo dispecializzati nei- Sono i colori che accendono e rendono indimenticabile questo territorio. Con i loro contorni nitidi e con i profili disegnati qua e là dei, il contest racconterà bellezze e storia che ci fanno brillare gli occhi sempre, anche a noi che abbiamo la fortuna di vivere qui!».«Abbiamo voluto avviare questa iniziativa con il contributo di Regione Lombardia – ha detto il direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese – perché sentivamo forte l'esigenza di creare un dialogo aperto, spontaneo e fresco con i giovani dell'Oltrepò Pavese che sono i primi testimonial di un mondo – fortementee altrettanto bello ed emozionante per i suoi scorci e. Il contest ci permetterà di vedere con occhi nuovi questeche affascinano sempre di più anche i giovani e al contempo di raccogliere testimonianze iconografiche, utili per il nostro archivio fotografico, con l'obiettivo di fare conoscere sempre di più un territorio che merita soste, ritorni e frequentazioni, per il valore dei suoi prodotti, il vino di qualità delle Denominazioni, e per il valore della sua accoglienza che si sta sempre di più attrezzando anche per il turismo di prossimità. L'entusiasmo dei giovani è una chiave di successo di questo mondo che guarda avanti e cerca di colpire un raggio di winelover e di enoturisti sempre più ampio e in cerca di esperienze nel mondo del vino».Team Oltrepò è una giovane realtà che comunica in modo nuovo ilattraverso la condivisione di contenuti multimediali dedicati all'Oltrepò Pavese. La sua Community ha già ottenuto grandi consensi, poiché a oggi è la community più seguita della Provincia di Pavia, con 15 mila utenti attivi e con una media di 350 contenuti condivisi ogni anno. Vanta circa mezzo milione di impression tra i vari canali social, e punta alla valorizzazione del territorio condividendo immagini di paesaggi mozzafiato, prodotti tipici eDal 2018 il progetto Team Oltrepò ha visto entrare in squadra Giulia A. Bellazzi che cura i rapporti tra le varie community social e le realtà produttive dell'Oltrepò Pavese che collaborano con questo team. Su Team Oltrepò si trovano: immagini, video, informazioni sul territorio, consigli sui trekking e su dove degustare i prodotti tipici locali. Adesso, con questo progetto Fotografando l'Oltrepò arriva anche un contest.Emozioni d'Oltrepò, Colori diVini - Unpromosso dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che nasce dalla voglia di far conoscere l'Oltrepò Pavese, attraverso le immagini, i video tramite i vari supporti multimediali e soprattutto… le emozioni di questo territorio. In cerca di sguardi diversi sull'affascinante Oltrepò Pavese. Nasce per far scoprire il territorio dell'Oltrepò Pavese, un'area di grandeed, capace di emozionare e di farsi scoprire pian piano come nuova proposta di turismo esperienziale.Un'area collinare forse considerata troppo spesso solo di passaggio: dove invece fermarsi e soprattutto tornare. Sarà questo l'invito che sortirà dagli scatti di chi viene qui, osserva, scatta! E anche di chi abita e vive questa terra di mezzo, di chi sceglie un viaggio fra queste colline come meta turistica o punto di incontro di pace ma anche di lavoro. Lae aperta a tutti, fotografi, turisti per caso, viaggiatori, curiosi, selezionatori di momenti belli, più siete più le emozioni si moltiplicheranno andando a completare la tavolozza dei colori diVini!Basta registrarsi, allegare i propri scatti e prendere visione del regolamento. Gli scatti che arriveranno, verranno valutati da una. Una volta terminato il contest, verrà organizzata una mostra itinerante per tutto il territorio dove verranno premiati i dieci scatti che, ottenendo il maggior punteggio, avranno vinto. Ma non è la gara che conta, piuttosto il viaggio: all'interno della mostra, verranno infatti esposte anche tutte le altre fotografie che hanno partecipato, tutto andrà a comporre un grande mondo di immagini dove scoprire l'Oltrepò.Sarà un gruppo di osservatori a comporre la Giuria del Contest ed è composta da: Alessandro Anglisani – fotografo professionista, Carlo Veronese – Direttore Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Luciana Rota – Comunicazione Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Tommaso E. Chiesa – Fondatore della Community Team Oltrepò, Giulia A. Bellazzi, Content Manager di Team Oltrepò. Sarà la loro lente di ingrandimento a decretare i dieci scatti da collezione.Per informazioni: www.fotografandoltrepo.com