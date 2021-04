In bici alla scoperta di Grado con un'autoguida a noleggio

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 15:54

Ride Me, la prima piattaforma di Bike Rental tramite App che porta alla scoperta della bella cittadina lagunare

Alla scoperta della Grado nascosta

Facile il funzionamento

Audioguida inclusa

Segreti e mete segrete al turismo di massa

Vivere il territorio in modo differente

Mappe e punti di interesse nelle Riserve naturali

(Go), in Friuli,: la, pensata, tra itinerari inediti e storie ancora poco note. In modo semplice, slow ed ecosostenibile.Dentro lo spettacolo del tramonto sulla laguna. Giàdove. A pedale lento sulla pista ciclabile e poi sulla strada sterrata che arriva fino alla casa di quel, letteralmente nascosta, quella per cui è nata Ride Me, la prima piattaforma di Bike Rental tramite App che porta alla scoperta della bella cittadina lagunare ma soprattutto dei suoi dintorni naturali e più selvaggi, con l’obiettivo di farlo in modo lento, emozionante ed ecosostenibile.Ma come funziona?con la fotocamera del cellulare. Il noleggio è fatto, e al termine della gita si chiude manualmente il lucchetto e si procede al pagamento, sempre tramite app.Semplice, rapido ma anche innovativo e coinvolgente. Perchéche propone automaticamente informazioni storiche, naturali, culturali, aneddoti e curiosità in base alla posizione rilevata tramite Gps.Ed ecco la peculiarità di Ride Me:, ma grazie a un team “autoctono” di profondi conoscitori di questo territorio, anche nei segreti del patrimonio naturale e delle tradizioni di questa terra, nella sua anima più autentica, svelando luoghi, angoli, storie, notizie ignote al turismo di massa.«Siamo degli inguaribili sognatori – racconta, ideatrice insieme a Giorgio Corbatto di questa start up - che credono nella necessità die che hanno provato a trasformare una loro idea in realtà, accompagnati da un team di persone davvero speciali. Volevamo assecondare le richieste di un pubblico che non solo necessita di avere a disposizione dei mezzi green per spostarsi in maniera sana e sostenibile ma che desidera vivere il territorio entrando nella sua storia, nella sua cultura e nelle sue tradizioni».Obiettivi interpretati dall’agenzia digital trevigiana Efesto Studio, che ha seguito il progetto nella sua interezza ideando logo e design delle biciclette, e sviluppando app e sito.Oggi su Ride Me si possono visualizzare mappe e punti di interesse disseminati nel cuore della Riserva Naturale “Foce dell’Isonzo” tra i dintorni di Grado e Monfalcone, e tutti pensati per una gita realizzabile nel tempo massimo di una giornata.Ciascun utente può noleggiare più biciclette con un singolo account, inserendole nell’apposito carrello mediante scansione dei Qr code presenti sulle bici scelte. Il servizio è disponibile anche per bambini, a partire dai 5 anni.Per informazioni: www.rideme.it