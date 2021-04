Voglia di perdersi nella natura? Bolzano riparte con bici, fiori e musica

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 10:30

Bolzano è pronta a ripartire e lo fa nella sua veste più bella

Città verde per eccellenza

A maggio la kermesse Bolzano In Fiore Arte

Istallazioni di arte contemporanea

E dopo i fiori la musica

Ogni luogo d’interesse in città può essere raggiunto in bicicletta Credito: IDM_Filz

Passeggiando in bicicletta...

Dalla ciclabile ai percorsi per tutti i gusti

Tra meleti in fiore e castelli

Dai bike hotel ai pacchetti vacanze in bici

. Dopo un inverno lungo e difficile, segnato dall’incertezza e dallo stress emotivo provocato dalla pandemia, la voglia di ricominciare è tanta. Sarà una ripartenza graduale, in una dimensione più tranquilla e secondo ritmi più slow, ma con una grande voglia di riscoprire il piacere di viaggiare, di visitare luoghi, di partecipare ad eventi ed incontrare gente, sempre nel pieno rispetto delle norme governative.e lo fa nella sua veste più bella.In questo periodo la città dai mille volti, punto di incontro e di scambio fra culture diverse, dà il meglio di sé in una vera e propria esplosione di colori e di profumi che trasformano ogni angolo della città in suggestivi tableaux vivants., distribuitodove i fiori sbocciano rigogliosi e le piante mediterranee sono bellissimi “arredi urbani”.E da dove se non dai fiori poteva partire la rinascita bolzanina!? L’anima green della città, meravigliosa porta delle Dolomiti, si svelerà infatti in tutto il suo splendore duranteinvita a scoprire gli angoli più belli del capoluogo altoatesino attraverso un suggestivo percorso tra natura e arte.Tre i palchi - al parco dei Cappuccini, in piazza della Mostra e in piazza Walther - sui quali per tutta la durata del festivalorganizzati in collaborazione con le più importanti istituzioni culturali di Bolzano (la Fondazione Haydn, il Teatro Stabile, Bolzano Danza, Südtirol Jazzfestival, Südtiroler Kulturinstitut, Vbb, Conservatorio Monteverdi, Teatro La Ribalta, Teatro Cristallo).Per la prima volta, inoltre,, trentini e del Tirolo che utilizzando materiali presi in natura e di recupero dialogheranno con la città, le sue architetture e i suoi diversi volti. Visite guidate accompagneranno ospiti e locals alla scoperta di questo percorso artistico unico nel suo genere. Bolzano In Fiore Arte/Kunstgarten Bozen è sostenuto dal Comune di Bolzano, dall’area turismo della Provincia autonoma di Bolzano e dall’Euregio.a diretti dal coreografo e direttore Renato Zanella. Un evento che vedrà anche la partecipazione di uno special guest italiano. A chiudere la kermesse, il concerto in piazza Walther firmato Südtirol Jazzfestival.Prima di tutto, va detto:a, perché la vasta rete di piste ciclabili (50 km) collega tutti i luoghi strategici della città e anche della periferia. Non c’è dubbio quindi che Bolzano sia davvero una città bike friendly e che esprima la sua anima green anche su due ruote. Con una media annuale di quasi il 30% di mobilità ciclabile (compresi gli spostamenti dei pendolari) Bolzano è una delle migliori della classe tra le città italiane e vincente anche nel confronto europeo, con otto piste ciclabili principali e molti percorsi secondari sparsi per la città.Il capoluogo altoatesino gode inoltre di un vantaggio naturale: essere situata all'incrocio tra la Valle dell'Adige, la Valle Isarco e la Val Sarentino. Gli appassionati di ciclismo sanno bene come sfruttare questo vantaggio. La segnaletica colorata dedicata ai percorsi in bici indica zone e luoghi di interesse nelle vicinanze, mentre unin posizione centrale, da Pasqua a ottobre, facilita le attività spontanee sulle due ruote. Tantissimi poi gli eventi ciclistici che durante tutto l'anno attraggono pro e appassionati in città e fuori.Insomma, Bolzano = Bike City. Come resistere quindi ao un’escursione, anche più impegnativa, in mountain bike sui pendii circostanti? Gli itinerari sono davvero tanti, da scegliere in base alle proprie capacità, all’umore e al tempo a disposizione.con un'offerta speciale, la Bikemobil Card: il biglietto combinato per l'uso di autobus, treno e bici a noleggio con validità provinciale è disponibile come biglietto giornaliero, da 3 giorni e da 7 giorni, e consente di esplorare tre dei più noti percorsi ciclabili dell'Alto Adige: la pista della Val Venosta lungo la storica Via Claudia Augusta, la Ciclovia del Brennero nelle Valli Isarco e Wipptal fino al Brennero e le piste ciclabili lungo la Strada del Vino.fino al 31 ottobre 2021, ciascuno con tre pernottamenti e prima colazione (arrivo il giovedì), sconti sul noleggio delle bici e su un'escursione guidata su due ruote, coprisella e borraccia in regalo.per vivere emozionanti experience in sella.Per informazioni: www.bolzano-bozen.it