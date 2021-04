Riapre il Parco "Le Cornelle", con nuovi animali e regole stringenti

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 16:42

C

L'entrata del Parco Le Cornelle

on ilin totale sicurezza e con nuovi arrivi, segno del forte impegno della struttura per la salvaguardia delle specie animali a rischio di estinzione e ad alto valore conservazionistico. Durante la chiusura, infatti, il Parco(European endangered species program, programmi europei di salvaguardia della biodiversità animale) che hanno portato all'arrivo di nuovi rettili, volatili e mammiferi.«Per certe specie le strutture protette rimangono le uniche possibilità di sopravvivere sul Pianeta. La partecipazione ai programmi di riproduzione Eep permette al Parco e ai suoi animali di mantenere un pool genetico tale per cui, quando le condizioni naturali torneranno ad essere ottimali, le specie protette potranno essere reintrodotte in sicurezza nei loro habitat naturali - ha affermato, direttore sanitario del Parco faunistico Le Cornelle - una responsabilità di tutti, grandi e piccini, nei confronti della».Il Parco èe, come previsto dalle normative, l’accesso all’area di circa 126mila metri quadrati in via Cornelle, 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo avverrà solo rispettando un rigido protocollo di sicurezza che prevede la. All’interno del Parco sono dislocati dispenser con gel disinfettante. Per evitare assembramenti gli ingressi al Parco sono contingentati, per questo siche consente l’ingresso diretto con corsia preferenziale. Tutte accortezze fondamentali per tornare a godere dello spettacolo che regalano le tante specie ospitate dal Parco.(AdnKronos)