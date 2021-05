Vacanza immersi nella natura del Friuli? Sì, con la mini casa su ruote ed eco

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 14:30

Con Friland si può affittare una mini casa completamente autosufficiente

La natura protagonista

Un modello diverso di turismo

Le caratteristiche del progetto

Nomade : le unità abitative, facilmente spostabili, si aggregano in maniera dinamica, per creare destinazioni temporanee sempre diverse. L’ambizione del progetto è di promuovere un nuovo paradigma di strutture ricettive erranti fortemente integrato in luoghi naturali. Un organismo di strutture completamente autosufficiente che non richiede opere di urbanizzazione: ciascun elemento è, infatti, scollegato da terra e dalle reti idriche/elettriche, consentendone la collocazione in contesti naturali o selvaggi.

Emozionale : Friland promuove un'esperienza autentica di riconnessione con la natura grazie alle grandi vetrate, a un design essenziale e a un livello di intimità unico con il territorio, molto distante dalla tradizionale offerta.

In simbiosi con il territorio: Friland integra l'offerta turistica della località in cui si colloca, operando in maniera non invasiva, sostenibile e reversibile. Un progetto di ospitalità turistica temporanea e adattabile, in simbiosi con il paesaggio. Il progetto promuove e valorizza il territorio grazie alla costruzione di una rete sinergica con le realtà locali e attraverso una guida delle attività che esso offre: percorsi, escursioni, prodotti e piatti tipici, coerentemente ai principi dello slow travel. Obiettivi in linea con l'esigenza crescente, in Friuli ma anche in Europa, di forme alternative di turismo di prossimità.

Materiali naturali e design minimal

Le “località” raggiunte

che non consumano il suoloselezionati. Questo l’obiettivo dicon sede a Gemona Del Friuli, pensato per chi desidera prendere una pausa dalle proprie abitudini al di fuori delle rotte tradizionali.in cui mini alloggi su ruote, (completamente autonomi e offgrid) vengono posizionati temporaneamente in luoghi naturali edCon Friland gli ospiti hanno la possibilità di vivere un’esperienza unica alloggiando in una mini casa completamente autosufficiente, basata sul non consumo di suolo, che utilizza pannelli solari e un sistema innovativo di gestione degli impianti nel rispetto integrale della natura., per dare la possibilità alle persone di rilassarsi completamente e vivere un soggiorno immersi in un bosco, vicino a un fiume o in un vitigno, provando a vivere con meno e in semplicità, ricaricandosi con suoni, rumori e immagini della natura.«Concedersi del tempo, staccare la spina, ritrovare l’essenziale, il silenzio e se stessi - racconta, socio fondatore di Friland - Ci piace l’idea di regalare un’emozione unica e inconsueta, dando la possibilità a tutti di esplorare e abitare, seppur per brevi periodi, paesaggi d’eccezione in totale libertà con la consapevolezza di non consumare il territorio».Se dovessimo sintetizzare, potremmo dire che Friland è:e possono ospitare due persone. Gli interni sono stati progettati con materiali naturali (come l’abete e il rovere) e con un design essenziale privo di elementi superflui e di disturbo.che li circonda. Ogni unità dispone di tutti i servizi necessari per godersi l’esperienza: un ampio e comodo letto matrimoniale posizionato di fronte alla grande vetrata dell’alloggio, una cucina pratica e funzionale, un bagno con doccia e wc che impiega un sistema per ridurre i consumi d’acqua. L’alloggio dispone inoltre di riscaldamento e aria condizionata.e di segnalare tempestivamente la presenza di anomalie al fine di garantire una maggiore sicurezza nonché rendere efficiente la manutenzione.In accordo con la filosofia del progetto, la permanenza degli alloggi in una location dura tra i due e i quattro mesi, per dare la possibilità agli ospiti di vivere esperienze sempre diverse. Al termine del periodo prestabilito, le unità vengono spostate verso una nuova destinazione.: la foresta millenaria della Val Saisera (Ud), i suggestivi Colli Orientali del Friuli (Ud) e la splendida laguna di Marano (Ud).Ma il viaggio non finisce qui: Friland è ora attivo in altre località, come i Laghetti Rossi di Capriva del Friuli (Go), dove oltre all’atmosfera rilassante fronte lago si potrà godere di itinerari paesaggistici unici, gite in bici e visita alle numerose cantine della zona e nello scenografico contesto morenico del castello medievale d’Arcano Superiore a Rive d’Arcano (Ud), con vista panoramica su tutta la catena delle Prealpi Giulie. Altre location saranno attivate nel periodo estivo per far scoprire agli ospiti di Friland nuovi scorci paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.Per informazioni: fri.land