Avventura off-road alla scoperta dell’Italia? Sì ma con una mini-casa su ruote

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 16:03

è sempre più di tendenza. Con questo input prende il via un iconnotato dall’unicità di un’esperienza che trae ispirazione dalla spiccata attitudine del brand, abbattendo convenzioni e barriere, sempre all’insegna di Above & Beyond. Da queste premesse, nasce, il partner ideale per avviare questo straordinario viaggio emozionale, alla scoperta delle italian beauties.Defender Eco Home rappresenta una meta fondamentale in un percorso iniziato la scorsa estate, con un’indagine rivolta ai soci dei club Jaguar e Land Rover per capire come l’emergenza sanitaria avesse influenzato le loro aspettative, cambiato l’ordine delle priorità. L’elemento di maggior spicco del sondaggio, indicavacome il mezzo più sicuro per farlo, per tornare nei luoghi cari o, ancora di più, per andare alla scoperta di nuove località, anche remote, inesplorate, di bellezze incontaminate del territorio italiano.L’idea nasce quindi dal’incontro di due elementi fondamentali: da un lato, la nuova Defender, l’icona Land Rover per eccellenza, il mito reinventato per il ventunesimo secolo, l’auto dal “cuore buono”, delle missioni umanitarie, delle sfide avventurose, inarrestabile, che arriva dove altri non potrebbero: unstoppable.L’altro elemento è rappresentato proprio da un nuovo modo di intendere il viaggio, senz’altro condizionato dal periodo di pandemia che stiamo tuttora vivendo, in cui; una travel experience in cui l’evasione e l’immersione nella natura sono rigeneranti, espressioni del vero nuovo lusso che ci fa riappropriare di valori e spazi di vita., un’esperienza immersiva ed unica in luoghi incontaminati e suggestivi del nostro paese, a volte quasi inaccessibili, a volte più facili da raggiungere, ma sempre dalla bellezza impattante, da vivere nel pieno rispetto dell’ambiente che avvolgerà l’elegantissima ed originale Eco Home; una casa mobile, perché trainata dalla nuova Defender, glamour per i suoi interni di design dalle linee essenziali, e green grazie all’utilizzo di materiali eco sostenibili ed innovativi.Di nuovo, tornano due elementi di affinità che coerentemente confluiscono nello stesso progetto: le nuove motorizzazioni ibride della Defender che ancora di più esprimono il rispetto per la salute e tutela del nostro pianeta e l’ecosostenibilità dei materiali con cui è stata costruita la Defender Eco Home per renderla quanto più ecologica possibile.ed in linea con lo spirito del progetto: dalla struttura esterna in policarbonato alla fibra di vetro riciclata, dall’ecopelle alle fibre naturali degli arredi, per finire con i tessuti purificanti, un materiale nuovo pensato per ridurre l’inquinamento ambientale., anche le finiture degli arredi sono costruite con materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dell’uva, mentre il controsoffitto è rivestito da un particolare tessuto in grado di purificare l’aria.L’emozione di dormire all’interno della Defender Eco Home, con pareti invisibili che lasciano il posto alla natura, rappresenta già un’esperienza straordinaria, ma non sarà l’unica, perchéUno tra gli elementi caratterizzanti del progetto, punta infatti a far emergere gli spazi insoliti, ma meravigliosi del nostro Bel Paese;, avendo la possibilità di degustare i prodotti e le eccellenze del luogo oppure respirando l’atmosfera magica della natura circostante o impegnandosi in attività outdoor.E ancora, l’unicità della experience proposta prevede anche una giornata a bordo della nuova Defender, all’insegna dell’avventura, su percorsi suggeriti ed assistiti dal nostro team del Land Rover Experience, che possano esaltare le indiscusse performance dell’auto, in off road e non solo, e quella dei contesti naturali in cui si snodano i percorsi.in questa fase di lancio dell’iniziativa, per fermarsi poi in altri luoghi dalla bellezza mozzafiato in tutta la penisola, da sud a nord e poi arrivare in Sardegna, a settembre, a chiusura della prima fase di questo emozionante viaggio.La Defender Eco Home poi non si fermerà, ma continuerà a rappresentare una travel experience unica ed esclusiva da proporre ai clienti del brand che condividono i valori espressi dall’iniziativa.Un progetto importante nato in casa Land Rover Italia che ha voluto affidarsi ad un partner altrettanto importante che di ospitalità decisamente se ne intende: Airbnb Italia con cui c’è autentica affinità di vision e di valori per scelte consapevoli, verso un turismo sempre più sostenibile, fruibile attraverso modalità di viaggio non convenzionali, innovative e sempre rispettose del delicato momento che stiamo tuttora vivendo.Grazie alla partnership con Airbnb Italia, sarà possibile prenotare sul loro portale la proposta di soggiorno preferita, scegliendola tra quelle presentate nella pagina dedicata sul sito