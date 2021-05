Picnic in Franciacorta? Ecco le proposte della cantina Mosnel

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 18:45

I

I Picnic in vigna permettono di scegliere fra tre diverse proposte

Picnic in vigna easy chic

Visite al borgo e in cantina

Per chi ha fretta c’è Degusta e via

, emblema dell’azienda di Camignone (Brescia),per godersi la bella stagione en plein air e in sicurezza. Sono infattipensate dall’azienda per questa primavera 2021: i, in grado di incontrare il gusto di tutti: il. Per tutta la famiglia e per accontentare i più piccoli, invece, cNei fine settimana di giugno e luglio ci saranno iche firmeranno i menu con gustose ricette estive: Dispensa (5-6 giugno, 3-4 luglio e 31 luglio-1° agosto), Due Colombe (12-13 giugno e 10-11 luglio), Quattro Rose (19-20 giugno e 24-25 luglio) e Cadebasi (26-27 giugno e 17-18 luglio).Il kit per il picnic, che rimarrà ai visitatori come ricordo dell’esperienza, comprende, oltre al cibo, uno zainetto, una bottiglia di Franciacorta Brut o Satèn ogni due persone e due calici serigrafati.ammirando il paesaggio. È inoltre possibile, su richiesta, noleggiare delle biciclette per affrontare più agevolmente i sentieri. La formula prevede la prenotazione almeno 48 ore prima della visita., da fare a scelta prima o dopo il picnic., s. Tre le alternative possibili: Stile Mosnel, che comprende tre assaggi a scelta dei Franciacorta Brut, Brut Nature, Pas Dosé, Rosé e Satèn; Non dosati, che permette di assaggiare i Brut Nature, Pas Dosé e Parosé; Millesimati, che invece svela il mondo dei vini Mosnel più iconici: Satèn, EBB, Parosé 2015.La durata prevista in questo caso è di circa un'ora e mezza, il numero massimo di persone per visita è di 8 e le degustazioni avvengono in totale sicurezza all'aperto, protetti dal loggiato che si affaccia sui vigneti.: su richiesta è possibile prenotare una degustazione verticale di tre annate di Franciacorta Satèn.tra i sette Franciacorta dell’azienda, sempre abbinati ad un piatto con i sapori più tipici del territorio. La degustazione, anche in questo caso, avviene nel loggiato.I pacchetti e le visite all’azienda sono prenotabili direttamente dal sito Mosnel nella sezione Visite e Degustazioni