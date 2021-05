Il Trentino? Un’esperienza di gusto da vivere a piedi, in treno o in bici

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 10:30

La Strada del vino e dei sapori del Trentino lancia le Esperienze di gusto

Percorsi a tappe alla scoperta del Trentino

In bici o in treno? A ciascuno il suo mezzo

Nei video i “consigli” degli esperti

n uomo e una donna che, mappa alla mano, attraversano alcuni dei, alla scoperta dei segreti di alcuni giacimenti golosi del territorio. Questo il primo dei tre video realizzati dalla, nuove proposte disponibili tutto l’anno e da vivere in giornata per approfondire la conoscenza del territorio e delle sue migliori eccellenze enogastronomiche, tra visite guidate, pranzi, degustazioni e laboratori di cucina.La clip ha l’intento di offrire alcune suggestioni rispetto alle– dalla Valle dei Laghi alla Valle di Cembra, dalla Vallagarina alla Piana Rotaliana, fino alla Valsugana, solo per citarne alcune – con, gestibili in totale autonomia, con una serie di soste presso gli associati della Strada da raggiungere a piedi.Le altre Esperienze di gusto seguono la stessa dinamica ma con diverse modalità di spostamento:o altri mezzi di trasporto sostenibili. Anche queste saranno presto raccontate in video ad hoc sullo stile del primo proposto: in particolare, Taste&Train verrà girato in estate mentre Taste&Bike in autunno, nel pieno del fenomeno del foliage, in modo da mostrare le bellezze di ogni stagione e le tante attività fruibili.«Con queste, che vanno ad affiancarsi ai nostri Viaggi di gusto da due o più giorni e alle nostre vacanze “tailored made” – spiega, presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – intendiamo aprire le porte delle aziende dei nostri soci per offrire agli enogastronauti, che sono in vacanza in provincia o che vivono qui, un’esperienza autentica e memorabile. Il video realizzato e gli altri che faremo nei prossimi mesi hanno l’obiettivo di trasferire in maniera immediata e con un linguaggio accattivante questo approccio, illustrando concretamente alcune delle infinite opportunità che possono vivere rivolgendosi alla nostra struttura. Come più volte ribadito, infatti, il nostro staff è sempre disponibile a consigliare le soluzioni migliori per l’ospite e a fornire tutte le indicazioni dettagliate per garantire una giornata ‘chiavi in mano’ e senza pensieri».Il primo video è disponibile sui c anali YouTube e social della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino . I dettagli delle esperienze sono disponibili su www.tastetrentino.it/esperienzedigusto