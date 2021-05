EasyJet, primo volo da Bergamo. Obiettivo: tornare ai livelli 2019

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 14:03

È

Decollato il primo volo di EasyJet sulla tratta Bergamo-Olbia

Giovanni Sanga (presidente Sacbo): «Anche nei momenti più bui, abbiamo sempre investito». A breve la nuova area Schengen

Obiettivo: tornare velocemente ai livelli pre-Covid

Il battesimo dell'acqua del primo volo EasyJet da Bergamo Orio al Serio

EasyJet, colosso low cost da 100 milioni di passeggeri all'anno

. La compagnia low cost opererà un collegamento giornaliero fra i due scali da qui fino al 23 ottobre, ma nel periodo più richiesto, che va. Dall’inverno 2021 EasyJet introdurrà inoltre nuove rotte per Parigi Charles De Gaulle, Amsterdam Schipol e Londra Gatwick. Al “battesimo dell’acqua” del nuovo collegamento eranola società di gestione dello scalo orobico, rappresentata dal, dale dal. Per la compagnia aerea è invece intervenuto Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia.«Si tratta indubbiamente di, che segna l’arrivo di un’importante compagnia aerea – ha commentato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. L’atterraggio del volo da OlbiaLa scelta di EasyJet è sicuramente motivo di grande felicità e un importante segno di apertura e di capacità attrattiva del nostro scalo. Anche nei momenti più bui della pandemia,».e, archiviato il -10 milioni di viaggiatori nel 2020, prevede già di triplicare da inizio settimana prossima l’attuale volume di traffico, spalmato sulle oltre 120 destinazioni operate. «L’- come sottolineato da Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation - èche nel 2019 avevano consentito allo scalo bergamasco di contare quasi. «Ringraziamo EasyJet per la collaborazione – ha concluso Giovanni Sanga - R. Abbiamo grande entusiasmo e tanta voglia di fare per un cambio di passo che lascia aperta la porta alla speranza». Concetto confermato dal direttore generale, Emilio Bellingardi. «L’aeroporto ha saputo dimostrare una grande capacità di adattamento - ha commentato - necessaria per cogliere le opportunità del mercato.da parte delle compagnie».In base agli ultimi dati forniti,, di cui 20 milioni da e per l’Italia,. La compagnia dispone di oltre 300 aeromobili e presta particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale, avendo deciso nel 2019 di compensare le emissioni di Co2 per conto dei suoi passeggeri su tutta la propria rete di voli., dallo storico hub di Malpensa a Linate e infine anche all’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo. Il traffico aereo sta riprendendo - ha sottolineato- Gli aerei sono ancora in fase di riempimento, ma sicuramente nelle prossime settimane assisteremo da una vera ripartenza del settore. Nei prossimi mesi prevediamo di lavorare principalmente su destinazioni domestiche, anche se alcune rotte verso altri paesi, come Grecia e Spagna, stanno già registrando un forte interesse. Per andare incontro ai nostri clienti,, senza pagare penali. Ogni nuova rotta è una grande scommessa e sicuramente il green pass europeo è un ottimo strumento che incoraggerà i passeggeri a prenotare per viaggiare in sicurezza».