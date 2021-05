“Panorami oltre le vette”. Al via gli impianti Freccia nel Cielo

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 17:21

Cima Tofana

Tutti i vini di Casa Masi in abbinamento ai piatti del territorio

Masi Wine Bar Al Druscié

Aperitivo in quota

Alla scoperta del sole e delle stelle

La cabinovia Tofana-Freccia del Cielo

. L’apertura interesserà in un primo momento solo i weekend 29/30 maggio, 5/6 e 12/13 giugno garantendo il funzionamento della cabinovia che collega Cortina a Col Druscié (1.778 m). Dal 19 giugno, invece, l’intero tratto funiviario sarà accessibile tutti i giorni, permettendo di spingersi fino ai 3.244 metri di Cima Tofana, l’unica vetta dolomitica raggiungibile direttamente con la funivia.Un’estate tra vette,. Sulla terrazza panoramica di Col Druscié si trovano i. Qui l’enogastronomia incontra una vista privilegiata verso l’alto, sul Gruppo delle Tofana e sul Monte Cristallo, e verso il basso sull’intera vallata cortinese. Aperitivi e piatti ricercati, ispirati alla tradizione culinaria dolomitica e interpretati in chiave contemporanea, da gustare anche in occasione di iniziative come le Astrocene, i venerdì che coniugano una visita guidata all’Osservatorio Astronomico e menu dedicati in abbinamento a vini di rinomate cantine. Il Bar di Cima Tofana, invece, offre un punto di incontro e ristoro dedicato a chi desidera consumare uno snack veloce e gustoso senza sottrarre tempo alla bellezza delle montagne che lo circondano, in un luogo quasi spirituale. In questo senso, tra le iniziative organizzate per l’estate 2021 da Tofana – Freccia del Cielo,propone lezioni di yoga sul prato di fronte al Masi Wine Bar Al Druscié, dove sarà poi possibile gustare anche un brunch.” suggerisce invece di vivere lo spettacolo dell’alba vista da Cima Tofana, seguito da una colazione al bar e l’occasione per visitare anche la mostra dedicata alle Guide Alpine di Cortina “Per aspera ad astra” allestita all’interno della stazione di arrivo della funivia. “” è il momento per godere dell’Enrosadira, le Dolomiti che si colorano di rosa al calar del sole, accompagnata da degustazioni di vini, finger food e intrattenimento musicale.Per osservare un panorama ancora più lontano e spettacolare ci sono inoltre: “Alla scoperta del sole”, una visita guidata per comprendere i segreti del cielo organizzata ogni mercoledì, e “La notte delle Stelle Cadenti” tra scie luminose, desideri e una cena gourmet al Masi Wine Bar Al Druscié. Scoprire l’energia della natura e il suo fascino è possibile con l’esperienza di “”, un pomeriggio di immersione nel verde che si conclude con una cena a Col Druscié e con l’evento “Alla scoperta delle Leggende”, una passeggiata al tramonto fra i boschi di Col Druscié per conoscere insieme a una guida naturalistica le leggende che interessano la Tofana di Mezzo e tutte le creature che la abitano.Per gli amanti delle attività outdoor, infine, grazie alla, numerose vie ferrate ed escursioni in quota garantiscono uno spettacolo unico, tra antichi camminamenti risalenti alla Grande Guerra, fori nella roccia scolpiti dal vento e viste a 360° che insegnano a conoscere il grande territorio della Dolomia., per i quali l’impianto funiviario Tofana – Freccia nel Cielo , nonché i rifugi e i locali in quota rappresentano un punto di appoggio.Per informazioni: www.freccianelcioelo.com