Riparte il Sebino Express. Da Milano al Lago d’Iseo su un treno d’epoca

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 11:25

Ripartono i treni storici della Lombardia. Fonte: FsNews

Partenza da Milano Centrale

Viaggio lento nella bella Provincia

Alla scoperta del Lago d’Iseo

Sorpresa per gli appassionati di modellismo

Dove acquistare i biglietti

n lento - e non potrebbe essere altro - ritorno alla normalità, anche con treni storici.. Il primo appuntamento, dopo quasi otto mesi di stop, è per mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, converso il Lago d'Iseo.Anche quest'annoIl treno sarà trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Bergamo e da locomotiva a vapore per il resto del tragitto.. Durante il viaggio in treno storico, i passeggeri potranno godere degli splendidi scorci panoramici in piena sicurezza, grazie al continuo ricambio d'aria garantito, all'interno delle antiche carrozze, dai tradizionali finestrini completamente apribili, per potersi affacciare e respirare l'atmosfera della provincia italiana.La partenza del convoglio storico, composto da vetture Centoporte degli anni '30 e Corbellini degli anni '50, è alle ore 07.50 dalla stazione di Milano Centrale. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Milano Lambrate (08.01), Bergamo (09.15) e Palazzolo sull'Oglio (10.18) con arrivo a Paratico-Sarnico alle 10.50, dove i passeggeri potranno visitare i luoghi circostanti, dedicarsi al trekking o esplorare i magnifici borghi che si affacciano sul lago d'Iseo.: sempre mercoledì 2 giugno, alle ore 16, infatti, aprirà al pubblico il nuovo fabbricato, realizzato nella stazione di Paratico-Sarnico da Rfi. Il fabbricato ospiteràun piccolo capolavoro di artigianato, che mostra l'esatta conformazione della stazione di Paratico-Sarnico dove un tempo si svolgeva, sull'imbarcadero ancora esistente, il trasbordo dei carri ferroviari sulle chiatte a motore che in due ore di navigazione raggiungevano gli stabilimenti siderurgici di Lovere.con arrivo a Bergamo alle 19.09 e a Milano Centrale alle 20.35.per godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. I biglietti possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietteria, app e sito ufficiale.